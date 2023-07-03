«Ларионов всех напрягает своим новаторством. Хочет поменять структуру чемпионата и не боится об этом говорить». Мошаров о тренере «Торпедо»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ календарь Денис Мошаров Хоккей

Комментатор Денис Мошаров отметил новаторский подход тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

– В своих комментариях на ТВ вы отмечали игру «Торпедо». Чем вам симпатизирует эта команда?

– Мои симпатии (после «Трактора», конечно) на стороне «Торпедо»: от такой игры захватывает дух. Интересно, как выступит команда в этом сезоне, потому что она последней выходит из отпуска и проведет только шесть-семь матчей в межсезонье.

Думаю, Ларионов всех напрягает со своими новаторскими идеями. Но мне нравится его посыл, что надо играть больше – даже в июне, так как мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях.

Думаю, в этом сезоне будет интересная команда и в Череповце, ведь «Северсталь» возглавил Козырев. Помню, как его «СКА-Нева» била рекорды результативности в ВХЛ.

– Почему Ларионов всех напрягает?

– Ларионов хочет поменять структуру чемпионата и не боится об этом открыто говорить. Сначала все относились к нему со скепсисом. Он плыл против течения, отказался от тяжелых сборов.

Кручинин мне рассказал, что у «Торпедо» все абсолютно по-другому и что он нигде такого не видел. Ларионов ведь прав: если нас отстранили от международных турниров, давайте больше играть. Тренироваться надо в детской школе.

Я считаю, что надо увеличивать количество матчей и в МХЛ, чтобы Восток снова играл с Западом, пусть даже экономически это тяжело, – сказал бывший нападающий «Трактора».

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2 комментария

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Матроскин52
Было бы неплохо прислушаться к Профессору! Надо играть для своих болельщиков! Чемпионатов мира нам не видать долго, помер клиент да и хрен с ним! А вот красоту для своих надо бы продлить!
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ne ravnodushen
К кому в профессиональном плане нужно прислушиваться, если не к Ларионову?
Ясно, что есть аспекты экономические и т.д., но в хоккейном плане это реально профессор.
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