«Ларионов всех напрягает своим новаторством. Хочет поменять структуру чемпионата и не боится об этом говорить». Мошаров о тренере «Торпедо»

Комментатор Денис Мошаров отметил новаторский подход тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

– В своих комментариях на ТВ вы отмечали игру « ». Чем вам симпатизирует эта команда?

– Мои симпатии (после «Трактора», конечно) на стороне «Торпедо»: от такой игры захватывает дух. Интересно, как выступит команда в этом сезоне, потому что она последней выходит из отпуска и проведет только шесть-семь матчей в межсезонье.

Думаю, Ларионов всех напрягает со своими новаторскими идеями. Но мне нравится его посыл, что надо играть больше – даже в июне, так как мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях.

Думаю, в этом сезоне будет интересная команда и в Череповце, ведь «Северсталь» возглавил Козырев. Помню, как его «СКА-Нева» била рекорды результативности в ВХЛ.

– Почему Ларионов всех напрягает?

– Ларионов хочет поменять структуру чемпионата и не боится об этом открыто говорить. Сначала все относились к нему со скепсисом. Он плыл против течения, отказался от тяжелых сборов.

Кручинин мне рассказал, что у «Торпедо» все абсолютно по-другому и что он нигде такого не видел. Ларионов ведь прав: если нас отстранили от международных турниров, давайте больше играть. Тренироваться надо в детской школе.

Я считаю, что надо увеличивать количество матчей и в МХЛ, чтобы Восток снова играл с Западом, пусть даже экономически это тяжело, – сказал бывший нападающий «Трактора».