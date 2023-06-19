Ларионов о Макарове: «Когда я был в молодежной сборной, приглашал его как консультанта или советника. Он согласился, но потом отказался по ряду причин»

Игорь Ларионов сообщил, что Сергей Макаров мог стать советником молодежной сборной России.

Сегодня, 19 июня, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира исполнилось 65 лет.

«Я не вижу много выдающихся хоккеистов, которые после потрясающей игровой карьеры стоят за бортом и тренируют команды, таких единицы.

Многие вещи, которые делали мы и делают сегодня ребята, не совсем могут соответствовать уровню. Здесь нужно терпение и понимание, то, что было нам просто, – сегодняшним мальчишкам тяжело.

Когда ты начинаешь эти вещи давать и видишь, что получается только спустя пару недель, это и есть терпение. Возможно, и в этом плане у него не лежала душа к тому, чтобы тренировать команды или молодежь.

Когда я был в молодежной сборной, то приглашал его как консультанта или советника, чтобы он со стороны смотрел на те вещи, которые я мог не замечать из-за ежедневной работы. Должен был быть свежий глаз человека, который играл в хоккее так же, как и я. Он согласился, но потом отказался по ряду причин, которые я не хотел бы озвучивать», – сказал главный тренер « » .

Ларионов возглавлял молодежную сборную России с 2020 по 2021 год