Ларионов о «Колдере» Макарова: «НХЛ после этого сделала правильное решение. Сложно сравнивать 18-летних мальчишек с игроками, которым 31 год»

Игорь Ларионов высказался о том, что возрастной ценз для «Колдера» снизили из-за Макарова.

Сегодня, 19 июня, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира Сергею Макарову исполнилось 65 лет.

В дебютном сезоне в НХЛ за « » он был признан лучшим новичком. После завоевания «Колдер Трофи» 31-летним Макаровым, НХЛ снизила возрастной ценз для обладателей трофея до 26 лет.

«Сложно сравнивать 18-летних мальчишек с игроками, которым 31 год. Это разные вещи, опыт, всем понятно, что приехал выдающийся игрок, выигрывавший все, кроме Кубка Стэнли, один из выдающихся игроков современности.

И лига после этого сделала правильное решение, потому что лучшими должны быть молодые игроки, приезжающие сюда без опыта и своим мастерством, талантом с первого года покоряя », – сказал главный тренер «Торпедо» .