Александр Кожевников: «Авангарду» надо искать своего Ларионова. Потенциал был у Рябыкина, но его сделали заложником внутренних войн»
Александр Кожевников считает, что «Авангард» должен найти «своего Игоря Ларионова».
«Омску надо искать своего Ларионова. Считаю, потенциал им стать был у Дмитрия Рябыкина, но его в прошлом сезоне сделали заложником внутренних войн.
Рябыкин – жесткий тренер, работал в Омске правой рукой того же Хартли, знал все ходы и выходы. Но современные «эффективные менеджеры» не умеют ждать и верят в основном в иностранцев – вот и не дали легенде клуба полноценного шанса.
Хорошо, что оставили хотя бы Курьянова. Мне будет интересно последить за его работой. Но не нужно спешить – в этом сезоне на уровень Магнитки и тем более Казани «Авангарду» не подняться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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