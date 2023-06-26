Александр Кожевников: «Авангарду» надо искать своего Ларионова. Потенциал был у Рябыкина, но его сделали заложником внутренних войн»

Александр Кожевников считает, что «Авангард» должен найти «своего Игоря Ларионова».

«Омску надо искать своего . Считаю, потенциал им стать был у , но его в прошлом сезоне сделали заложником внутренних войн.

Рябыкин – жесткий тренер, работал в Омске правой рукой того же Хартли, знал все ходы и выходы. Но современные «эффективные менеджеры» не умеют ждать и верят в основном в иностранцев – вот и не дали легенде клуба полноценного шанса.

Хорошо, что оставили хотя бы . Мне будет интересно последить за его работой. Но не нужно спешить – в этом сезоне на уровень Магнитки и тем более Казани « » не подняться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.