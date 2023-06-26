Александр Кожевников: «Авангарду» надо искать своего Ларионова. Потенциал был у Рябыкина, но его сделали заложником внутренних войн»

Теги Авангард Торпедо Дмитрий Рябыкин Антон Курьянов Игорь Ларионов КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Авангард» должен найти «своего Игоря Ларионова».

«Омску надо искать своего Ларионова. Считаю, потенциал им стать был у Дмитрия Рябыкина, но его в прошлом сезоне сделали заложником внутренних войн. 

Рябыкин – жесткий тренер, работал в Омске правой рукой того же Хартли, знал все ходы и выходы. Но современные «эффективные менеджеры» не умеют ждать и верят в основном в иностранцев – вот и не дали легенде клуба полноценного шанса.

Хорошо, что оставили хотя бы Курьянова. Мне будет интересно последить за его работой. Но не нужно спешить – в этом сезоне на уровень Магнитки и тем более Казани «Авангарду» не подняться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Олег Тихонюк
А зачем подниматься они сами опуститься.
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