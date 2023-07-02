Холл о Бедарде: «Он хорошо воспитан, многого ожидает от себя. Нам с Фолиньо надо быть хорошими наставниками для него»

Тэйлор Холл высказался о своей роли ментора для Коннора Бедарда в «Чикаго».

Первый номер драфта НХЛ-2010 будет партнером первого номера драфта-2023.

«Наблюдая за тем, как он говорит, как общается с журналистами, можно сказать, что он хорошо воспитан. Он знает, чего ожидать, и от себя ждет многого.

Для таких парней, как я и , важно дать ему играть и показать максимум. Надо попытаться устранить какие-то отвлекающие факторы, давать ему советы и быть хорошими наставниками для него.

Что касается перехода в « ,» то есть гораздо худшие места, куда тебя могут обменять. А тут такой город, такой клуб, и приходит . Это очень интересно для всех», – сказал .