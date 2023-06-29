Бедард о Холле и Фолиньо в «Чикаго»: «Это возможность поучиться у них. Они невероятные игроки»

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Ник Фолиньо Тэйлор Холл Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард поделился мнением о Тэйлоре Холле и Нике Фолиньо.

Ранее форварды перешли в «Блэкхокс» из «Бостона» в результате обмена.

«Чикаго» выбрал Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ

«Это нечто особенное. Эти два парня прошли через все в Национальной хоккейной лиге.

Это возможность поучиться у них, они невероятные игроки.

Это очень ценные игроки, которым можно задавать вопросы, так что это потрясающе», – сказал Бедард.

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