Макар предположил, что Бедард наберет 50 очков в дебютном сезоне в НХЛ: «Бросок впечатляет, но нужно сыграть сезон из 82 игр после юниорской лиги»
Кэйл Макар ответил, сколько очков Коннор Бедард наберет в дебютном сезоне в НХЛ.
Канадский нападающий выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ.
«Я видел, как он может бросать. Это впечатляет. Тяжело точно определить, но думаю, что 50 очков – очень хорошая цифра.
Ты переходишь из юниорской лиги и должен провести сезон из 82 матчей, поэтому определенные переходные моменты будут.
Все будут многого от него ожидать», – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.
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