Макар предположил, что Бедард наберет 50 очков в дебютном сезоне в НХЛ: «Бросок впечатляет, но нужно сыграть сезон из 82 игр после юниорской лиги»

Кэйл Макар ответил, сколько очков Коннор Бедард наберет в дебютном сезоне в НХЛ.

Канадский нападающий выбран « » под первым номером на драфте .

«Я видел, как он может бросать. Это впечатляет. Тяжело точно определить, но думаю, что 50 очков – очень хорошая цифра.

Ты переходишь из юниорской лиги и должен провести сезон из 82 матчей, поэтому определенные переходные моменты будут.

Все будут многого от него ожидать», – сказал защитник « » .