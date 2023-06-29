Макар предположил, что Бедард наберет 50 очков в дебютном сезоне в НХЛ: «Бросок впечатляет, но нужно сыграть сезон из 82 игр после юниорской лиги»

Теги Чикаго Колорадо НХЛ Кэйл Макар Коннор Бедард Хоккей

Кэйл Макар ответил, сколько очков Коннор Бедард наберет в дебютном сезоне в НХЛ.

Канадский нападающий выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ.

«Я видел, как он может бросать. Это впечатляет. Тяжело точно определить, но думаю, что 50 очков – очень хорошая цифра.

Ты переходишь из юниорской лиги и должен провести сезон из 82 матчей, поэтому определенные переходные моменты будут.

Все будут многого от него ожидать», – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.

16 комментариев

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Как дела на заводе
Ответ ABarca777
100 он сделает
отжиманий?)
+3
0
+3
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ABarca777
100 он сделает
+1
-1
0
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marchisio
75 минимум
0
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juven
подскажите,когда заканчиваються обмени межсезонья?
0
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5kywn5cddd
Мой прогноз 70, если он сыграет 82 матча
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PuRGeN
Сказал игрок, не игравший в CHL ни одного матча ))))
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jigga
Должен минимум 20 шайб заколотить а там посмотрим
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antoshka-2
я ничего ждать не буду, ибо "завышенность" опасна. Поэтому "от балды" ожидаю хотя бы 10 очков по системе гол+пас к новому году. Цель на сезон 25 очков по системе гол+пас
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Как дела на заводе
Ответ e1ther - e1ther
да не,столько не отожмется, максимум, приседаний))
Как Давидыч?))))
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PuRGeN
Ответ juven
подскажите,когда заканчиваються обмени межсезонья?
В феврале )
0
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