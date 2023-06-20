Денисенко хочет остаться во «Флориде»: «Я провел хороший сезон с точки зрения развития. Хочу играть за «Пантерс» в следующем сезоне»

Теги Флорида НХЛ Григорий Денисенко Хоккей

Григорий Денисенко изъявил желание продолжить выступления за «Флориду».

Форвард сыграл 18 игр в регулярном чемпионате НХЛ в прошедшем сезоне и сделал три передачи. В АХЛ Денисенко провел 56 матчей и отметился 36 (12+24) баллами. 

«Я хочу вернуться сюда. Хочу играть за «Пантерс» в следующем сезоне. Посмотрим, как получится.

Этот сезон прошел намного лучше, чем прошлый, потому что тогда я не так много играл из-за травмы.

Сезон начался несколько медленно, мне потребовалось время, чтобы собраться и двигаться вперед.

Но я прибавлял, становился лучше и нашел свою игру. Хороший сезон для меня с точки зрения развития.

18 матчей, которые я сыграл за «Флориду», были хорошим опытом, это дало мне еще немного опыта. Это был хороший сезон», – сказал нападающий Григорий Денисенко.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Совсем от реальности оторван. Еще один такой сезон и снова здравствуй, КХЛ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий