Денисенко хочет остаться во «Флориде»: «Я провел хороший сезон с точки зрения развития. Хочу играть за «Пантерс» в следующем сезоне»

Григорий Денисенко изъявил желание продолжить выступления за «Флориду».

Форвард сыграл 18 игр в регулярном чемпионате НХЛ в прошедшем сезоне и сделал три передачи. В АХЛ Денисенко провел 56 матчей и отметился 36 (12+24) баллами.

«Я хочу вернуться сюда. Хочу играть за «Пантерс» в следующем сезоне. Посмотрим, как получится.

Этот сезон прошел намного лучше, чем прошлый, потому что тогда я не так много играл из-за травмы.

Сезон начался несколько медленно, мне потребовалось время, чтобы собраться и двигаться вперед.

Но я прибавлял, становился лучше и нашел свою игру. Хороший сезон для меня с точки зрения развития.

18 матчей, которые я сыграл за «Флориду», были хорошим опытом, это дало мне еще немного опыта. Это был хороший сезон», – сказал нападающий .