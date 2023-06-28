Семен Варламов может продлить контракт с «Айлендерс» на 2 года.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«Слышал, склоняется к продлению контракта с « ».

Похоже, это может быть двухлетнее соглашение», – написал Паньотта.

1 июля 35-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом. Его зарплата по текущему контракту составляет 5 миллионов долларов за сезон.

В этом сезоне он выступал в качестве сменщика Ильи Сорокина и провел только 23 матча в регулярном чемпионате.