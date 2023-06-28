Варламов может продлить контракт с «Айлендерс» на 2 года

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ Джош Бэйли Дэвид Паньотта Хоккей

Семен Варламов может продлить контракт с «Айлендерс» на 2 года.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«Слышал, Семен Варламов склоняется к продлению контракта с «Айлендерс».

Похоже, это может быть двухлетнее соглашение», – написал Паньотта.

1 июля 35-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом. Его зарплата по текущему контракту составляет 5 миллионов долларов за сезон. 

В этом сезоне НХЛ он выступал в качестве сменщика Ильи Сорокина и провел только 23 матча в регулярном чемпионате. 

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4 комментария

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Febanacci-88
Лучше бы Варли куда в Баффало перешел, там как раз Леви нужен опытный напарник, а под Сорокиным сидеть и играть 20-25 матчей…не настолько Семен еще стар)))
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jeHbka(BLR)
зря конечно Семён остаётся. неужели других вариантов нет? Айлы уже не контендер, Сорока первый номер. Мог бы пойти за минималку в контендер, если стартером в условную Оттаву, Буффало, Коламбус и т.д.
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Crenk
Ответ Febanacci-88
Лучше бы Варли куда в Баффало перешел, там как раз Леви нужен опытный напарник, а под Сорокиным сидеть и играть 20-25 матчей…не настолько Семен еще стар)))
Уедет в дедлайн куда то
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Serge Vendino
Ответ Febanacci-88
Лучше бы Варли куда в Баффало перешел, там как раз Леви нужен опытный напарник, а под Сорокиным сидеть и играть 20-25 матчей…не настолько Семен еще стар)))
Ему комфортно в таком режиме играть. Организм выдерживает и травмы не мучают.
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