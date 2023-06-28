Варламов может продлить контракт с «Айлендерс» на 2 года
Семен Варламов может продлить контракт с «Айлендерс» на 2 года.
Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«Слышал, Семен Варламов склоняется к продлению контракта с «Айлендерс».
Похоже, это может быть двухлетнее соглашение», – написал Паньотта.
1 июля 35-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом. Его зарплата по текущему контракту составляет 5 миллионов долларов за сезон.
В этом сезоне НХЛ он выступал в качестве сменщика Ильи Сорокина и провел только 23 матча в регулярном чемпионате.
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