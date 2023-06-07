«Айлендерс» хотят оставить Варламова, Мэйфилда и Энгвалла. Вопрос с Паризе зависит от желания игрока продолжить карьеру
«Айлендерс» хотят оставить Семена Варламова, Скотта Мэйфилда и Пьерра Энгвалла.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло.
Все эти игроки могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов, как и форвард Зак Паризе.
Ламорелло сказал, что хотел бы оставить 38-летнего Паризе (текущий кэпхит – 750 тысяч, с выполненными бонусами – 1,5 миллиона долларов), но вопрос будет зависеть от желания игрока продолжить карьеру.
По данным CapFriendly, у «Айлендерс» на данный момент есть около 5,3 млн долларов под потолком зарплат.
35-летний Варламов по текущему контракту имеет кэпхит 5 млн, 30-летний Мэйфилд – 1,45 млн, 27-летний Энгвалл – 2,25 млн.
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