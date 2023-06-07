«Айлендерс» хотят оставить Варламова, Мэйфилда и Энгвалла. Вопрос с Паризе зависит от желания игрока продолжить карьеру

Теги Айлендерс Семен Варламов Зак Паризе Лу Ламорелло НХЛ Скотт Мэйфилд Пьерр Энгвалл Хоккей

«Айлендерс» хотят оставить Семена Варламова, Скотта Мэйфилда и Пьерра Энгвалла.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло

Все эти игроки могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов, как и форвард Зак Паризе

Ламорелло сказал, что хотел бы оставить 38-летнего Паризе (текущий кэпхит – 750 тысяч, с выполненными бонусами – 1,5 миллиона долларов), но вопрос будет зависеть от желания игрока продолжить карьеру. 

По данным CapFriendly, у «Айлендерс» на данный момент есть около 5,3 млн долларов под потолком зарплат. 

35-летний Варламов по текущему контракту имеет кэпхит 5 млн, 30-летний Мэйфилд – 1,45 млн, 27-летний Энгвалл – 2,25 млн. 

2 комментария

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Джон Мщузавсех
Зависит от того, чего он хочет, если Кубка, то в островах делать нечего. Если меньше половины матчей за сезон - тоже.
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curdboy
Команда с проблемной вратарской позицией, мне кажется, спокойно Семёну 3-4 млн даст. Чтобы остаться в Островах, это надо пойти на существенное снижение, вплоть до 1 млн. Даже 2 - это много, чтобы сохранить всех трёх. А за 1 млн бэкапом можно и контендер поискать))
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