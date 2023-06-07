«Айлендерс» хотят оставить Варламова, Мэйфилда и Энгвалла. Вопрос с Паризе зависит от желания игрока продолжить карьеру

«Айлендерс» хотят оставить Семена Варламова, Скотта Мэйфилда и Пьерра Энгвалла.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

Все эти игроки могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов, как и форвард .

Ламорелло сказал, что хотел бы оставить 38-летнего Паризе (текущий кэпхит – 750 тысяч, с выполненными бонусами – 1,5 миллиона долларов), но вопрос будет зависеть от желания игрока продолжить карьеру.

По данным CapFriendly, у « » на данный момент есть около 5,3 млн долларов под потолком зарплат.

35-летний по текущему контракту имеет кэпхит 5 млн, 30-летний Мэйфилд – 1,45 млн, 27-летний – 2,25 млн.