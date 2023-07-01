Куликов вернулся во «Флориду», подписав контракт на год и 1 млн долларов

Теги переходы Питтсбург Флорида НХЛ Дмитрий Куликов Хоккей

Защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду».

32-летний игрок подписал контракт «Пантерс» на один сезон c кэпхитом 1 млн долларов.

В прошлом сезоне Куликов играл за «Анахайм» и «Питтсбург» и набрал 16 (3+13) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-13» и 34 минутах штрафа.

Дмитрий уже играл за «Флориду», проведя в команде 7 сезонов с 2009 по 2016 год и набрав 138 (28+110) очков за этот период.

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3 комментария

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Hell-On Earth
Возвращение блудного сына)
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Андрей Еремушкин
homecoming...
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j_jms
Моложе и дешевле Гудаса, и не хуже.
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