«Питтсбург» заключил с Грейвсом 6-летний контракт с кэпхитом 4,5 млн долларов

«Питтсбург» подписал шестилетний контракт с Райаном Грейвсом.

Средняя зарплата защитника (кэпхит) составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец выступал за « » и набрал 26 (8+18) очков в 78 матчах при полезности «+34», 28 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:57. В его активе 152 блока (1-е место в команде) и 83 силовых приема (7-е).

В 10 матчах плей-офф на счету Грейвса 1 (0+1) балл.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 3,17 млн долларов за сезон.

Подробно со статистикой 28-летнего защитника можно ознакомиться здесь.