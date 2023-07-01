«Питтсбург» заключил с Грейвсом 6-летний контракт с кэпхитом 4,5 млн долларов
«Питтсбург» подписал шестилетний контракт с Райаном Грейвсом.
Средняя зарплата защитника (кэпхит) составит 4,5 миллиона долларов.
В минувшем сезоне канадец выступал за «Нью-Джерси» и набрал 26 (8+18) очков в 78 матчах при полезности «+34», 28 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:57. В его активе 152 блока (1-е место в команде) и 83 силовых приема (7-е).
В 10 матчах плей-офф на счету Грейвса 1 (0+1) балл.
По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 3,17 млн долларов за сезон.
Подробно со статистикой 28-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Но его манера игры подразумевает травмы.
Если он вылетит, то пингвины посыпятся. Там играть то некому будет.
Дубасу надо крепко подумать по рынку, а не пылесосить всех свободных.