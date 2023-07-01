«Питтсбург» заключил с Грейвсом 6-летний контракт с кэпхитом 4,5 млн долларов

Теги переходы Нью-Джерси Питтсбург НХЛ Райан Грейвс деньги Хоккей

«Питтсбург» подписал шестилетний контракт с Райаном Грейвсом.

Средняя зарплата защитника (кэпхит) составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Нью-Джерси» и набрал 26 (8+18) очков в 78 матчах при полезности «+34», 28 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:57. В его активе 152 блока (1-е место в команде) и 83 силовых приема (7-е).

В 10 матчах плей-офф на счету Грейвса 1 (0+1) балл.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 3,17 млн долларов за сезон.

Подробно со статистикой 28-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Белый офицер
Годнота от Дубаса.
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John Hater
Жаль не остался в НД, но такой контракт заслужил, удачи в Питтсбурге
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Maxim Shumov
Это уже не имеет значения. Дубина за 5 минут окончательно похоронил Пингвинов. Одно подписание Джерри чего только стоит. Теперь 71, 87 и 58 пойдут за новым Бедардом. Кто там фаворит драфта 2024?
+3
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Strannix
Ответ Белый офицер
Годнота от Дубаса.
Одна годната, на 4 дерьмоты
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Matador
серьезное усиление обороны
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Maxim Shumov
Шикарное подписание
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Рейтинг
Грейвс это, конечно, хорошо. Отменный деф.
Но его манера игры подразумевает травмы.
Если он вылетит, то пингвины посыпятся. Там играть то некому будет.
Дубасу надо крепко подумать по рынку, а не пылесосить всех свободных.
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Дмитрий Дашковский
Эллер в Питсбурге😆😆😆😆😆😆
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Дмитрий Дашковский
Ответ Maxim Shumov
Это уже не имеет значения. Дубина за 5 минут окончательно похоронил Пингвинов. Одно подписание Джерри чего только стоит. Теперь 71, 87 и 58 пойдут за новым Бедардом. Кто там фаворит драфта 2024?
Демидов селебрини
0
0
0
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