«Питтсбург» подписал форварда Аччари на 3 года с кэпхитом 2 млн долларов

Теги переходы Питтсбург Торонто НХЛ Ноэль Аччари Хоккей

«Питтсбург» подписал форварда Ноэля Аччари на 3 года с кэпхитом 2 млн долларов.

В минувшем сезоне 31-летний игрок выступал за «Сент-Луис» и «Торонто», куда перешел перед дедлайном.

Всего набрал 23 (14+9) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ

В 11 матчах за «Лифс» в плей-офф забросил 2 шайбы и применил 78 силовых приемов (больше всех в команде). 

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 1,25 долларов.

6 комментариев

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Иван Павлов
Ответ Strannix
Пингвины теперь будут весь шлак из Торонты подписывать?
С каких пор Аччиари - шлак? Отличный игрок в 3-4 звено, который умеет бороться и может закрыть все позиции в нападении.
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Strannix
Пингвины теперь будут весь шлак из Торонты подписывать?
+5
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+3
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Мандалай
Ответ Strannix
Пингвины теперь будут весь шлак из Торонты подписывать?
Они ещё своего шлака напродлили. Джерри - 5 лет по 5,375 млн
+4
-1
+3
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Strannix
Ответ Мандалай
Они ещё своего шлака напродлили. Джерри - 5 лет по 5,375 млн
Это вообще жесть. Дубас просто обгадился
+1
0
+1
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Мандалай
Ещё Недельковича и Грэйвса взяли.
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LOsP06GH
Интересно, а вы на что рассчитывали господа, приглашая этого Дубаса!?
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