«Питтсбург» подписал форварда Аччари на 3 года с кэпхитом 2 млн долларов

«Питтсбург» подписал форварда Ноэля Аччари на 3 года с кэпхитом 2 млн долларов.

В минувшем сезоне 31-летний игрок выступал за «Сент-Луис» и « », куда перешел перед дедлайном.

Всего набрал 23 (14+9) очка в 77 матчах регулярного чемпионата .

В 11 матчах за «Лифс» в плей-офф забросил 2 шайбы и применил 78 силовых приемов (больше всех в команде).

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 1,25 долларов.