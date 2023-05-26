Мальцев о будущем в НХЛ: «Готов только на односторонний контракт. Понятно, что он будет небольшим, а дешевые игроки с учетом потолка всегда нужны»

Михаил Мальцев рассказал о своих карьерных перспективах в НХЛ.

Летом 25-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).

– От «Колорадо» не будет предложения?

– Руководство клуба выходило на агента, что-то могут предложить, но, очевидно, что главный тренер в своей системе особо на меня не рассчитывает.

– А какие-то другие варианты в НХЛ по ситуации на данный момент уже есть?

– Варианты с обменами из «Колорадо» возникали и раньше. Но по компенсации не могли договориться. Потом травма случилась. Выбыл на три с половиной месяца. Хорошо, что успел еще поиграть в сезоне. В АХЛ и забивал, и отдавал достаточно много, в том числе и в плей-офф.

Скауты НХЛ были на матчах, смотрели. Несколько команд уже спрашивали у агента о моих планах. Всем объяснили, что готовы только на односторонний контракт. В июле откроется рынок, клубы будут собирать составы на следующий сезон, тогда может быть конкретика.

– То есть сейчас все на уровне консультаций о намерениях?

– Типа того. Очень многое все равно зависит от случая, от тренера. Таких историй хватало, когда игрок меняет команду – и его ситуация меняется в положительную сторону. Сейчас я открыт для всех клубов лиги, и это повышает шансы на такой расклад. Например, мой тренер в « » Грег Кронин может пойти на повышение. Возьмут его в НХЛ – мои шансы вырастут, так как он все мои возможности знает.

Он даже по составу со мной советовался в некоторых моментах, хотя ранее в моей карьере ничего подобного не было. Ну, только когда-то в молодежной сборной Валерий Брагин моим мнением интересовался. Назначат Кронина в НХЛ – вот уже будет небольшое преимущество. Да и даже если не назначат, все равно варианты возможны. Понятно же, что контракт будет небольшим, а дешевые игроки с учетом потолка всегда нужны. Будет шанс – буду цепляться, – сказал .