Мальцев о будущем: «В НХЛ вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать»

Теги Спартак возможные переходы Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Михаил Мальцев Колорадо Иглс Хоккей

Михаил Мальцев высказался касательно своего будущего.

«По правилам коллективного соглашения в НХЛ становлюсь неограниченно свободным агентом, вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать.

Сейчас здесь закончу с бытовыми делами и домой», – написал форвард фарм-клуба «Колорадо».

25-летний Мальцев станет неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ). 

Права на игрока в КХЛ принадлежат «Спартаку». 

Несколько клубов КХЛ интересуются Мальцевым. «Спартак» хочет получить более 100 млн рублей

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6 комментариев

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Rialto 82
Удачи, должен все-таки закрепиться. Может даже в Питтсбург подпишется.
+8
-3
+5
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עדן
Ну да , за 2 года 0 шайб , точно наиграл на односторонний контракт ))
+7
-4
+3
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SD_RM_VC
Ответ Rialto 82
Идеальный боттом-6. Не дорогой, есть что доказывать. И более того, он лучше чем почти весь боттом-6.
0 очков в 23 играх в одной из самых атакующих команд лиги. Вот уж точно усиление. Все 32 команды будут биться, чтобы усилить свой состав таким идеальным игроком
+3
0
+3
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SD_RM_VC
Ответ Rialto 82
Удачи, должен все-таки закрепиться. Может даже в Питтсбург подпишется.
А Питтсбургу зачем он?
+5
-3
+2
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Хей-Хо, а ну пошли!
У Лавины такой хлам играл в ПО ,что Миха может в третье смело заходить, а то и выше. Второе Комфер центрит , и смех , и грех.
+2
-1
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