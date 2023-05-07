Мальцев о будущем: «В НХЛ вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать»
Михаил Мальцев высказался касательно своего будущего.
«По правилам коллективного соглашения в НХЛ становлюсь неограниченно свободным агентом, вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать.
Сейчас здесь закончу с бытовыми делами и домой», – написал форвард фарм-клуба «Колорадо».
25-летний Мальцев станет неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).
Права на игрока в КХЛ принадлежат «Спартаку».
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