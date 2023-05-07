Мальцев о будущем: «В НХЛ вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать»

Михаил Мальцев высказался касательно своего будущего.

«По правилам коллективного соглашения в становлюсь неограниченно свободным агентом, вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать.

Сейчас здесь закончу с бытовыми делами и домой», – написал форвард фарм-клуба « ».

25-летний Мальцев станет неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).

Права на игрока в КХЛ принадлежат « ».

Несколько клубов КХЛ интересуются Мальцевым. «Спартак» хочет получить более 100 млн рублей