Михаил Мальцев: «АХЛ я перерос. Вижу, что уже становлюсь «ветеранчиком» этой лиги. А я свою карьеру планирую все-таки другой»

Теги Колорадо НХЛ АХЛ Михаил Мальцев Колорадо Иглс Хоккей

Михаил Мальцев считает, что перерос АХЛ.

Летом 25-летний форвард системы «Колорадо» может стать неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ). 

– Как понимать твой пост после вылета из плей-офф с «Колорадо Иглс», когда ты написал: «Надеюсь, это мой последний матч в АХЛ»?

– Этот пост я написал в раздевалке прямо в коньках, через буквально 10 минут после окончания последней игры и нашего вылета. На эмоциях. Но и сейчас мнения не поменял: АХЛ я перерос.

– На чем основано?

– У нас часто называют АХЛ чуть ли не лигой дуболомов – на самом деле это не так. Почти в каждой команде в топ-6 есть очень мастеровитые игроки, хоккей очень быстрый, решения принимаются быстро. Из четырех сезонов в Северной Америке я провел в АХЛ примерно два с половиной, старался развиваться, добавлять в каких-то компонентах.

Но дальше, думаю, качественно прибавлять здесь уже не получится. Есть риск законсервироваться. Плюс в каких-то моментах вижу, что уже становлюсь «ветеранчиком» этой лиги. А я свою карьеру планирую все-таки другой (смеется).

– В каких моментах можно себя почувствовать «ветеранчиком» АХЛ?

– Всю зиму пропустил из-за травмы, в одном из первых матчей после возвращения становлюсь на вбрасывания с Ти Джей Тайнаном из «Онтарио», одним из лучших бомбардиров лиги последних трех лет. Он мне говорит: «Михаил, рад видеть тебя на льду». С одной стороны, это приятно, а с другой – понимаешь: «Блин, я тут стал совсем своим», – сказал форвард фарм-клуба «Колорадо».

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4 комментария

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Иван Павлов
Приедешь в Магнитогорск со Спартаком, и Ти Джей Тайнен тебе то же самое скажет)
+11
0
+11
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Maxim Shumov
За этот и предыдущий сезон он сыграл в НХЛ 23 матча и набрал 0+0.
АХЛ, может быть и перерос. Но и до НХЛ явно не дорос.
+6
0
+6
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Serge Vendino
Ответ Maxim Shumov
За этот и предыдущий сезон он сыграл в НХЛ 23 матча и набрал 0+0. АХЛ, может быть и перерос. Но и до НХЛ явно не дорос.
НХЛ разная. Это ему в Колорадо тяжело пробиться, а до Аризоны или Чикаго точно дорос.
+3
-1
+2
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Сергей Орлов
Ответ Иван Павлов
Приедешь в Магнитогорск со Спартаком, и Ти Джей Тайнен тебе то же самое скажет)
В Челябинск же)
0
0
0
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