Кудашов о работе в сборной России во время паузы в КХЛ: «Если позовут, приму предложение. У меня отличные помощники в «Динамо», я им полностью доверяю»

Алексей Кудашов сообщил, что готов работать в штабе сборной России во время паузы в КХЛ.

Пауза в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ наступит в середине декабря.

«Пока даже понятия не имею, но, вероятно, буду работать в «Динамо». Но если позовут и в сборную, то приму это предложение.

У меня отличные, суперквалифицированные помощники в «Динамо», с которыми у меня годами отработанные планы. Я своим помощникам полностью доверяю», – сказал главный тренер « ».

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