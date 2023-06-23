Сушинский о том, что Гусев не хочет приезжать на летние сборы: «Не уверен, что он настаивает на этом. Ни один тренер не разрешит такой подход. У нас же не бег, а командный вид спорта»

Теги Алексей Кудашов Максим Сушинский Боб Хартли КХЛ Михаил Кравец Никита Гусев Динамо Хоккей

Максим Сушинский высказался о ситуации с возможным переходом Никиты Гусева в «Динамо».

Бывший президент «Авангарда» прокомментировал слухи о том, что Гусев, предпочитающий самостоятельно готовиться к сезону, не спешит подписывать контракт с «Динамо» из-за того, что тренер Алексей Кудашов не готов ждать его в тренировочном лагере.

«Я совсем не уверен, что Гусев настаивает на том, что какое-то время будет готовиться к сезону отдельно. Уверен, ни один тренер не разрешит такой подход, будь то Кудашов, Кравец или даже Хартли. Что это вообще значит, самостоятельно готовиться к сезону?! У нас же не бег, а командный вид спорта.

Что же касается того, что Гусев всегда подписывает контракты позже, то, думаю, это не связано с данным моментом. Скорее всего, речь стоит вести о том, что стороны в это время договариваются по деньгам», – сказал Сушинский.

Гусев о нежелании приезжать на летние сборы: «Это не совсем правда. Я сам неплохо вроде готовился в последние 2 года»

Агент Гусева: «Есть установка повременить с решением в КХЛ»

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1 комментарий

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Dinamik1
Футбольное Динамо с Личкой тянула кота за все что можно хоккейное Динамо с Гусевым делает тоже самое.Маньяки какие то.
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