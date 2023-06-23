Сушинский о том, что Гусев не хочет приезжать на летние сборы: «Не уверен, что он настаивает на этом. Ни один тренер не разрешит такой подход. У нас же не бег, а командный вид спорта»
Максим Сушинский высказался о ситуации с возможным переходом Никиты Гусева в «Динамо».
Бывший президент «Авангарда» прокомментировал слухи о том, что Гусев, предпочитающий самостоятельно готовиться к сезону, не спешит подписывать контракт с «Динамо» из-за того, что тренер Алексей Кудашов не готов ждать его в тренировочном лагере.
«Я совсем не уверен, что Гусев настаивает на том, что какое-то время будет готовиться к сезону отдельно. Уверен, ни один тренер не разрешит такой подход, будь то Кудашов, Кравец или даже Хартли. Что это вообще значит, самостоятельно готовиться к сезону?! У нас же не бег, а командный вид спорта.
Что же касается того, что Гусев всегда подписывает контракты позже, то, думаю, это не связано с данным моментом. Скорее всего, речь стоит вести о том, что стороны в это время договариваются по деньгам», – сказал Сушинский.
Гусев о нежелании приезжать на летние сборы: «Это не совсем правда. Я сам неплохо вроде готовился в последние 2 года»
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