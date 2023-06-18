Сергей Сушко высказался о назначении на пост гендиректора «Динамо».

– Как возник вариант с московским «Динамо» и как шли переговоры?

– Ощущения от назначения особенные, «Динамо» – это бренд №1 в спорте, поэтому для меня это большая ответственность. Вариант с московским «Динамо» возник очень просто, я знаком с представителями учредителей клуба. Они сделали мне предложение, мы поговорили и все срослось.

Благодаря поддержке учредителей и получился переезд в московское «Динамо». Хочу их поблагодарить за оказанное доверие.

– Какие задачи перед вами ставятся?

– В спорте всегда задачи максимальные. Когда меня представляли, я сказал, что цель – сделать единую команду и на площадке, и в офисе. Все должны работать, как единое целое. Если мы будем командой во всех сферах, то все у нас получится.

– Президент клуба Виктор Геннадьевич Воронин отмечал, что у вас есть хорошее взаимопонимание с тренерским штабом и лично с Алексеем Кудашовым. Удалось ли вам уже пообщаться?

– Первое, что мы сделали вместе со спортивным директором – это встретились с . Я сторонник того, чтобы между всеми сотрудниками клуба, офиса было взаимопонимание, не должно быть конфронтаций. Когда мы будем жить одной целью и стараться ради результата, тогда и работа офиса будет видна, – сказал Сушко.

Сергей Сушко назначен гендиректором «Динамо». Учредители клуба поставили задачи по повышению популярности бренда и увеличению эффективности менеджмента