Кожевников о возможном полном запрете легионеров в КХЛ: «Выживем и без иностранцев! Правда, конкуренции не будет, хотя наши ребята будут. Нет проблем»

Теги КХЛ Александр Кожевников лимит на легионеров Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном запрете легионеров в КХЛ.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

С сезона-2023/24 российские клубы лиги смогут включать в заявку на матч не более трех иностранцев. Игроки из Беларуси и Казахстана легионерами при этом не считаются. 

«Если руководство КХЛ когда-то решит играть вообще без легионеров, то это будет не очень хорошая вещь. Но если так решат, то, значит, решат.

Будем играть без легионеров. Это не очень хорошо, но если это будет принято большинством... Выживем и без иностранцев!

Конкуренции, правда, не будет, не на кого будет равняться. Хотя наши ребята будут. Так что нет проблем», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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3 комментария

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Hitgoe Himgob
Им бы понедельники взять и отменить
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Ryan T.
Кожева, лучше просто пей.
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Кино Музыка
Басни о конкуренции чушь полная. Она идет между игроками и не зависит от принадлежности к той или иной стране. В советское время иностранцев не было, а лучший хоккей у нас именно тех времен.
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