Бабаев о 5 легионерах в КХЛ: «Морозов сможет прогнуть это, надеюсь. Когда уровень лиги упадет, Минспорт осознает, что сокращение лимита не на благо»

Шуми Бабаев поддержал Алексея Морозова, назвавшего 5 легионеров оптимальным числом для КХЛ.

«К счастью, изначально был согласен с тем, что лиге нужен лимит в пять легионеров, но поступил приказ от Минспорта, с которым он ничего сделать не мог. Поэтому президент КХЛ занял правильную позицию – надо работать с тем, что есть, и пытаться сделать лучше – увеличить лимит, обсуждать это с Минспорта.

Надеюсь, Морозов сможет прогнуть эту ситуацию в нашу пользу, особенно, когда все увидят, что уровень лиги будет падать, тогда Минспорт и осознает, что это решение не на благо нашего хоккея.

Если говорить о полноценном возвращении пяти легионеров, не думаю, что это получится реализовать в ближайший год, но в перспективе трех лет – все реально. То есть, верю, что через два сезона президент КХЛ сможет пробить эту брешь. Но есть же и другой вариант.

Когда мы общались с Морозовым, я предложил ему попробовать продавить схему 3+2, то есть добавить к лимиту на трех легионеров, который есть сейчас, еще двух иностранцев топ-уровня. Таких игроков, которые будут соответствовать определенным критериям и смогут сделать лигу лучше. Так вот, на мой взгляд, продавить такую схему может получиться гораздо раньше», – сказал агент.

Глава КХЛ Морозов о лимите: «Считаем, что 5 легионеров – оптимальное количество. Минспорт готов к обсуждению»