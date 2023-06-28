Бабаев о 5 легионерах в КХЛ: «Морозов сможет прогнуть это, надеюсь. Когда уровень лиги упадет, Минспорт осознает, что сокращение лимита не на благо»

Теги Алексей Морозов Шуми Бабаев КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Хоккей

Шуми Бабаев поддержал Алексея Морозова, назвавшего 5 легионеров оптимальным числом для КХЛ.

«К счастью, Алексей Морозов изначально был согласен с тем, что лиге нужен лимит в пять легионеров, но поступил приказ от Минспорта, с которым он ничего сделать не мог. Поэтому президент КХЛ занял правильную позицию – надо работать с тем, что есть, и пытаться сделать лучше – увеличить лимит, обсуждать это с Минспорта.

Надеюсь, Морозов сможет прогнуть эту ситуацию в нашу пользу, особенно, когда все увидят, что уровень лиги будет падать, тогда Минспорт и осознает, что это решение не на благо нашего хоккея.

Если говорить о полноценном возвращении пяти легионеров, не думаю, что это получится реализовать в ближайший год, но в перспективе трех лет – все реально. То есть, верю, что через два сезона президент КХЛ сможет пробить эту брешь. Но есть же и другой вариант.

Когда мы общались с Морозовым, я предложил ему попробовать продавить схему 3+2, то есть добавить к лимиту на трех легионеров, который есть сейчас, еще двух иностранцев топ-уровня. Таких игроков, которые будут соответствовать определенным критериям и смогут сделать лигу лучше. Так вот, на мой взгляд, продавить такую схему может получиться гораздо раньше», – сказал агент. 

Глава КХЛ Морозов о лимите: «Считаем, что 5 легионеров – оптимальное количество. Минспорт готов к обсуждению»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий