Карандин о словах Морозова про 5 легионеров: «Для президента КХЛ это 101-й вопрос. Посмотрите, что в стране и вокруг происходит. О каких иностранцах речь?!»

Юрий Карандин выступил против позиции президента КХЛ Алексея Морозова по легионерам.

– В последние дни меня огорчило интервью президента КХЛ Алексея Морозова. Всегда восхищался Алексеем на льду, это классический форвард советской школы хоккея – тонкий, умный, нацеленный на комбинацию. Но после перемещения со льда в кабинет Алексея, увы, не узнаю.

– Что такое, Юрий Павлович?

– Железный занавес и отсутствие международных турниров предоставили КХЛ отличный шанс для развития и реформ. Но, к сожалению, ничего нового от КХЛ в эти годы не увидел, лига порой напоминает сонное царство. А ее президент просыпается, грубо говоря, только по одному вопросу – легионеров.

Так было и год назад, когда Минспорта рекомендовало сократить лимит до трех, так произошло и в последнем интервью, когда Алексей вновь начал ворчать. Удивительно!

– Вы считаете, что сокращение лимита с пяти до трех – ошибка?

– На мой взгляд, сегодня это вообще неактуальный, сто первый вопрос – особенно для президента лиги.

Откройте дверь своего кабинета, посмотрите, что в стране и вокруг нее происходит, нас душат санкциями! В такой ситуации иностранцы разрывают контракты, и клубы с огромным трудом находят трех легионеров – за счет низших лиг Северной Америки. Где еще искать иностранцев – в Чехии, где буянят гашеки, в Швеции или Финляндии, которые в эти дни вступают в НАТО? И которые потом напишут книжки, как над ними здесь издевались...

Ну о каких легионерах речь?! В Финляндии за участие в КХЛ выдали волчий билет «Йокериту», выкинув его и из высшей, и из первой лиги. В Латвии за ту же «провинность» разрушают рижское «Динамо». КХЛ бьют по одной щеке, а президент КХЛ постоянно подставляет другую...

В такой ситуации Министерство с его рекомендацией по сокращению легионеров, наоборот, выручило КХЛ. И мне жаль, что ее президента все время подставляют с этим лимитом, с этой имитацией деятельности. Алексей, увольте советников! – сказал почетный вице-президент ФХР.