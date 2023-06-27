Карандин о словах Морозова про 5 легионеров: «Для президента КХЛ это 101-й вопрос. Посмотрите, что в стране и вокруг происходит. О каких иностранцах речь?!»

Теги ФХР Алексей Морозов КХЛ Юрий Карандин Министерство спорта России лимит на легионеров Политика Хоккей

Юрий Карандин выступил против позиции президента КХЛ Алексея Морозова по легионерам.

– В последние дни меня огорчило интервью президента КХЛ Алексея Морозова. Всегда восхищался Алексеем на льду, это классический форвард советской школы хоккея – тонкий, умный, нацеленный на комбинацию. Но после перемещения со льда в кабинет Алексея, увы, не узнаю.

– Что такое, Юрий Павлович?

– Железный занавес и отсутствие международных турниров предоставили КХЛ отличный шанс для развития и реформ. Но, к сожалению, ничего нового от КХЛ в эти годы не увидел, лига порой напоминает сонное царство. А ее президент просыпается, грубо говоря, только по одному вопросу – легионеров. 

Так было и год назад, когда Минспорта рекомендовало сократить лимит до трех, так произошло и в последнем интервью, когда Алексей вновь начал ворчать. Удивительно! 

– Вы считаете, что сокращение лимита с пяти до трех – ошибка?

– На мой взгляд, сегодня это вообще неактуальный, сто первый вопрос – особенно для президента лиги. 

Откройте дверь своего кабинета, посмотрите, что в стране и вокруг нее происходит, нас душат санкциями! В такой ситуации иностранцы разрывают контракты, и клубы с огромным трудом находят трех легионеров – за счет низших лиг Северной Америки. Где еще искать иностранцев – в Чехии, где буянят гашеки, в Швеции или Финляндии, которые в эти дни вступают в НАТО? И которые потом напишут книжки, как над ними здесь издевались...

Ну о каких легионерах речь?! В Финляндии за участие в КХЛ выдали волчий билет «Йокериту», выкинув его и из высшей, и из первой лиги. В Латвии за ту же «провинность» разрушают рижское «Динамо». КХЛ бьют по одной щеке, а президент КХЛ постоянно подставляет другую...

В такой ситуации Министерство с его рекомендацией по сокращению легионеров, наоборот, выручило КХЛ. И мне жаль, что ее президента все время подставляют с этим лимитом, с этой имитацией деятельности. Алексей, увольте советников! – сказал почетный вице-президент ФХР.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Думаю, Морозову никакие советники в этом вопросе не нужны, он лучше чинуш из минспорта знает, сколько легионеров надо и понимает, что даже пять - это еще компромиссный вариант. О том, что творится в стране, должны заботиться другие
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
кругом ваги!!!!!!! караул!!!!!! кошмар!!!! очередно кинический!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Действительно, лимит на легионеров, вот чепуха, зачем такая мелочь для президента лиги, 101-й вопрос... А если он такой неактуальный, зачем вообще меняли лимит?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Док163
кругом ваги!!!!!!! караул!!!!!! кошмар!!!! очередно кинический!
Док, у вас там дефицит с буквами....
Кругом одни фольксвагены...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ hemsky
А почему тогда для ФХР сокращение лимита это 1-й вопрос?
Потому что это больше общественно-политическая организация, чем спортивная.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hemsky
А почему тогда для ФХР сокращение лимита это 1-й вопрос?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вован63
Всем понятно кто виноват что мы под санкциями и что происходит в стране, ну вот не хотим мы жить как все нормальные люди.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Мешков
снижение лимита, необоснованно завышает оклады местных игроков. переоцененные игроки - деградируют. видимо человек оторван от того как реально устроен наш хоккей. все эти рассказы о санкциях, положении в стране и т.д., это и подтверждает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasyamarch91
🤡🤡🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Еще одна истеричка в пару к Плющеву - Карандин...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Карандин, проспись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кумыс*Изпакетов
Мороз, не открывай дверь...
Там воняет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Нас душат санкциями!!!А кто же это всё наделал????Ай-яй-яй!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dooomer
"клубы с огромным трудом находят трех легионеров" - так зачем тогда было вообще заниматься сокращением легов, если их почти нет? Имитация деятельности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hemsky
Ответ Deathspell Omega
Потому что это больше общественно-политическая организация, чем спортивная.
Так в плане политики мы заявляем что никого не гоним, это они сами уходят.... так что, я считаю что лимит сокращен только из за обиды РоРо на легионеров СКА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Ответ hemsky
Так в плане политики мы заявляем что никого не гоним, это они сами уходят.... так что, я считаю что лимит сокращен только из за обиды РоРо на легионеров СКА.
Как вариант!🤷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий