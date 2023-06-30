Костин может заключить контракт с «Детройтом» на 2 года. «Авангард» отказался от подписания форварда (Марк Спектор)
Клим Костин не вернется в «Авангард».
Об этом сообщает журналист Sportsnet Марк Спектор.
29 июня Костин был обменян в «Детройт» из «Эдмонтона».
«Мне сообщили, что омский «Авангард» (КХЛ) отказался от подписания контракта с Климом Костиным после того, как его приобрели «Ред Уингз».
Ожидайте двухлетнего контракта в «Детройте» для бывшего игрока «Ойлерс» и «Блюз», – написал Спектор.
У игрока завершился контракт с зарплатой 750 тысяч долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.
По ходу прошлого сезона российский нападающий перешел из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон» и набрал 21 (11+10) балл в 57 играх за «Ойлерс».
Агент Костина: «Клима ждут в «Авангарде». Если не сложится в НХЛ, он готов рассмотреть предложение от омичей»
или больше захочет?