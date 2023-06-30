Костин может заключить контракт с «Детройтом» на 2 года. «Авангард» отказался от подписания форварда (Марк Спектор)

Теги Авангард Детройт НХЛ КХЛ Клим Костин Хоккей

Клим Костин не вернется в «Авангард».

Об этом сообщает журналист Sportsnet Марк Спектор.

29 июня Костин был обменян в «Детройт» из «Эдмонтона».

«Мне сообщили, что омский «Авангард» (КХЛ) отказался от подписания контракта с Климом Костиным после того, как его приобрели «Ред Уингз».

Ожидайте двухлетнего контракта в «Детройте» для бывшего игрока «Ойлерс» и «Блюз», – написал Спектор.

У игрока завершился контракт с зарплатой 750 тысяч долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.

По ходу прошлого сезона российский нападающий перешел из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон» и набрал 21 (11+10) балл в 57 играх за «Ойлерс».

Агент Костина: «Клима ждут в «Авангарде». Если не сложится в НХЛ, он готов рассмотреть предложение от омичей»

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2 комментария

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melwood- lfc
2х1.5?
или больше захочет?
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-1
0
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Strannix
Ответ melwood- lfc
2х1.5? или больше захочет?
Он вроде как 2.0-2.25 на 2-3 хотел.
0
0
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