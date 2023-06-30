Дмитрий Симашев поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.

«Аризона» взяла под 6-м номером («Локомотив») на драфте НХЛ-2023, « » – Мичкова (СКА) под 7-м номером.

– очень хорошо о вас отзывался.

– Я поздравляю его с тем, что он попал в «Филадельфию». Матвей – очень хороший парень, мы как раз недавно отдыхали вместе в Тунисе, а в детстве учились в одном классе. Очень классный человек, всегда поддерживал меня, помогал.

Мичков – фантастический форвард, такие рождаются раз в поколение. У него все будет хорошо, я уверен.

– Вы играли друг против друга в КХЛ?

– Я выходил против , но у него была травма. А когда выступал против « », то Матвей туда еще не перешел. Но по молодежке мы играли друг против друга. А в нам такая дуэль еще предстоит. Надеюсь, мы и в НХЛ еще поиграем в очных матчах, – сказал защитник « ».

Мичков о Симашеве: «Это мой друг! Когда его выбрала «Аризона», я хлопал громче всех. Развивайся дальше, Димон!»

Дмитрий Симашев – первый русский на драфте НХЛ-2023, обошел даже Мичкова. Рассказываем, кто это такой