Дмитрий Симашев: «Мичков – фантастический форвард, такие рождаются раз в поколение. Он очень классный человек, всегда поддерживал меня»
Дмитрий Симашев поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.
«Аризона» взяла Симашева под 6-м номером («Локомотив») на драфте НХЛ-2023, «Филадельфия» – Мичкова (СКА) под 7-м номером.
– Матвей Мичков очень хорошо о вас отзывался.
– Я поздравляю его с тем, что он попал в «Филадельфию». Матвей – очень хороший парень, мы как раз недавно отдыхали вместе в Тунисе, а в детстве учились в одном классе. Очень классный человек, всегда поддерживал меня, помогал.
Мичков – фантастический форвард, такие рождаются раз в поколение. У него все будет хорошо, я уверен.
– Вы играли друг против друга в КХЛ?
– Я выходил против СКА, но у него была травма. А когда выступал против «Сочи», то Матвей туда еще не перешел. Но по молодежке мы играли друг против друга. А в КХЛ нам такая дуэль еще предстоит. Надеюсь, мы и в НХЛ еще поиграем в очных матчах, – сказал защитник «Локомотива».
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