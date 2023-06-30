Хэнифин не против обмена в «Питтсбург». Он готов продлить контракт с клубом в случае перехода (The Athletic)

Ноа Хэнифин не против перейти в «Питтсбург».

«Пингвинс» входят в список команд, обмен в которые защитник одобрил бы, сообщает The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Отмечается, что будет готов продлить контракт с « » в случае перехода из « ».

Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. В контракте есть пункт о частичном запрете на обмен.

Хэнифин набрал 38 (7+31) баллов за результативность в 81 матче регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. Игрок выступает за «Флэймс» с сезона-2018/19.