Хэнифин не против обмена в «Питтсбург». Он готов продлить контракт с клубом в случае перехода (The Athletic)

Теги возможные переходы Питтсбург Калгари НХЛ Ноа Хэнифин Хоккей

Ноа Хэнифин не против перейти в «Питтсбург».

«Пингвинс» входят в список команд, обмен в которые защитник одобрил бы, сообщает The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Отмечается, что Хэнифин будет готов продлить контракт с «Питтсбургом» в случае перехода из «Калгари».

Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. В контракте есть пункт о частичном запрете на обмен.

Хэнифин набрал 38 (7+31) баллов за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. Игрок выступает за «Флэймс» с сезона-2018/19.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chto s licom?
я не против перейти в Детройт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
в Калгари хоть кто то остался?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий