Хэнифин не против обмена в «Питтсбург». Он готов продлить контракт с клубом в случае перехода (The Athletic)
Ноа Хэнифин не против перейти в «Питтсбург».
«Пингвинс» входят в список команд, обмен в которые защитник одобрил бы, сообщает The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку.
Отмечается, что Хэнифин будет готов продлить контракт с «Питтсбургом» в случае перехода из «Калгари».
Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. В контракте есть пункт о частичном запрете на обмен.
Хэнифин набрал 38 (7+31) баллов за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. Игрок выступает за «Флэймс» с сезона-2018/19.
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