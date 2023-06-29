«Флорида» интересуется Хэнифином и может обменять Дюклера в «Калгари»

Ноа Хэнифин может перейти во «Флориду».

« » рассматривает варианты обмена защитника, который не планирует подписывать новый контракт с командой.

Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

Одним из вариантов для обмена может стать « », которая проявляет интерес к игроку. Если сделки состоится, «Флэймс» могут получить нападающего .

Хэнифин набрал 38 (7+31) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. Игрок выступает за клуб клуб с сезона-2018/19.