«Флорида» интересуется Хэнифином и может обменять Дюклера в «Калгари»

Теги возможные переходы Флорида Калгари НХЛ Ноа Хэнифин Энтони Дюклер Хоккей

Ноа Хэнифин может перейти во «Флориду».

«Калгари» рассматривает варианты обмена защитника, который не планирует подписывать новый контракт с командой.

Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

Одним из вариантов для обмена Ноа Хэнифина может стать «Флорида», которая проявляет интерес к игроку. Если сделки состоится, «Флэймс» могут получить нападающего Энтони Дюклера.

Хэнифин набрал 38 (7+31) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. Игрок выступает за клуб клуб с сезона-2018/19.

1 комментарий

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Дима33
Неплохо было бы для Флориды,но думаю одного Дюка будет мало,нужно будет ещё приплатить высоким пиком
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