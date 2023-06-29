«Флорида» интересуется Хэнифином и может обменять Дюклера в «Калгари»
Ноа Хэнифин может перейти во «Флориду».
«Калгари» рассматривает варианты обмена защитника, который не планирует подписывать новый контракт с командой.
Соглашение хоккеиста с кэпхитом 4,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.
Одним из вариантов для обмена Ноа Хэнифина может стать «Флорида», которая проявляет интерес к игроку. Если сделки состоится, «Флэймс» могут получить нападающего Энтони Дюклера.
Хэнифин набрал 38 (7+31) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. Игрок выступает за клуб клуб с сезона-2018/19.
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