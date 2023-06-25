«Торонто» может перехватить Сэнхайма, если он не перейдет в «Сент-Луис». «Лифс» также интересен Хэнифин

Теги возможные переходы Филадельфия Торонто Сент-Луис Калгари НХЛ Трэвис Сэнхайм Ноа Хэнифин Хоккей

«Торонто» интересуется Трэвисом Сэнхаймом.

«Филадельфия» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене, в котором Сэнхайм должен был перейти в «Блюз», однако Тори Крюг блокирует свой переход, поэтому сделка может не состояться в том формате, как планировалась изначально.

Считается, что представители «Торонто» обращались к «Филадельфии» о возможности обмена Сэнхайма.

Кроме того, известно, что канадский клуб также проявляет интерес к защитнику «Калгари» Ноа Хэнфину.

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