«Торонто» может перехватить Сэнхайма, если он не перейдет в «Сент-Луис». «Лифс» также интересен Хэнифин
«Торонто» интересуется Трэвисом Сэнхаймом.
«Филадельфия» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене, в котором Сэнхайм должен был перейти в «Блюз», однако Тори Крюг блокирует свой переход, поэтому сделка может не состояться в том формате, как планировалась изначально.
Считается, что представители «Торонто» обращались к «Филадельфии» о возможности обмена Сэнхайма.
Кроме того, известно, что канадский клуб также проявляет интерес к защитнику «Калгари» Ноа Хэнфину.
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