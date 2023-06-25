«Торонто» может перехватить Сэнхайма, если он не перейдет в «Сент-Луис». «Лифс» также интересен Хэнифин

«Торонто» интересуется Трэвисом Сэнхаймом.

« » и « » ведут переговоры об обмене, в котором Сэнхайм должен был перейти в «Блюз», однако Тори Крюг блокирует свой переход, поэтому сделка может не состояться в том формате, как планировалась изначально.

Считается, что представители « » обращались к «Филадельфии» о возможности обмена Сэнхайма.

Кроме того, известно, что канадский клуб также проявляет интерес к защитнику « » Ноа Хэнфину.