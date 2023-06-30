Депутат Свищев об аресте российского хоккеиста в Польше: «Русофобские настроения там в порядке вещей. Очевидно, что спортсмен не имеет отношения к шпионским скандалам»

Теги происшествия Государственная дума Дмитрий Свищев чемпионат Польши Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на задержание российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Это вопиющий и абсолютно негодяйский поступок польских властей. По-другому это назвать никак нельзя.

Очевидно, что никакого отношения к шпионским скандалам наш спортсмен не имеет. Это очередная выдумка польских политиков. Потому что в последнее время все, связанное с Россией, у них вызывает панический страх. Русофобские настроения стали в Польше в порядке вещей.

Сейчас они добрались до спортсменов. Я уверен, что наши Министерство спорта и Министерство иностранных дел занимаются тем, чтобы российского хоккеиста отпустили из-под стражи и вернули на родину.

Пусть этот инцидент станет наглядным примером для всего мирового спорта, как во имя политики власти Польши пренебрегают всеми принципами человеческой морали. Потому что я не помню, чтобы когда-нибудь спортсмен имел отношение к шпионскому скандалу.

Надеюсь, после этого все российские и белорусские спортсмены, а также наши туристы несколько раз подумают, прежде чем посещать это государство, которое сегодня нанесло себе серьезный репутационный удар», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев

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16 комментариев

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Красный чай
А у нас в порядке вещей ненависть к западу, к американцам (про бытовую ксенофобию к азиатам, кавказцам молчу) Но видимо плохо только одна лишь русофобия
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Дмитрий
По мнению юзеров спортса шпион не может быть хоккеистом. Поэтому все это русофобия!
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Донован хозяин НБА
Ответ Красный чай
А у нас в порядке вещей ненависть к западу, к американцам (про бытовую ксенофобию к азиатам, кавказцам молчу) Но видимо плохо только одна лишь русофобия
У нас в порядке вещей ненависть. Ко всему и всем
+6
-3
+3
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Don_Krebs
Потому что я не помню, чтобы когда-нибудь спортсмен имел отношение к шпионскому скандалу. ---------------------

фехтовальщик Ежи Павловский
автогонщица Виолетта Моррис
фигуристка Габриэль Зайферт
бейсболист Моррис Берг
футболист Петр Соколов

И это только самые известные случаи шпионажа в мире спорта. А сколько еще менее раскрученных.
Все у этой кодлы так - ничего не знают, ничего не помнят, ни в чем не разбираются, но это не мешает им принимать судьбоносные для страны решения.
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Костя Кот
скоро в школах появится предмет : Ненависть к западу
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Красный чай
Ответ Донован хозяин НБА
У нас в порядке вещей ненависть. Ко всему и всем
Да так и живём тот кто говорит про русофобию не редко называет американцев пиндосами и другие расы и национальности поносит
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Vlad Hamzja
Ответ Дмитрий
По мнению юзеров спортса шпион не может быть хоккеистом. Поэтому все это русофобия!
Он не может быть шпионом/шпион это исчадие запада/он может быть героем разведчиков.
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Bartez1986
Суходрищев в ударе. Видать, не спалось на заседании госдуры
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Sgt. Elias Grodin
Одно не понятно, что российский хоккеист делал в Польше? Ходил по ленинским местам?
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gfdfgrehg
сегодня подгорная разгоняет инфоповод
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gfdfgrehg
подгорная живет в штатах
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