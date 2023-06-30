Депутат Свищев об аресте российского хоккеиста в Польше: «Русофобские настроения там в порядке вещей. Очевидно, что спортсмен не имеет отношения к шпионским скандалам»

Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на задержание российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Это вопиющий и абсолютно негодяйский поступок польских властей. По-другому это назвать никак нельзя.

Очевидно, что никакого отношения к шпионским скандалам наш спортсмен не имеет. Это очередная выдумка польских политиков. Потому что в последнее время все, связанное с Россией, у них вызывает панический страх. Русофобские настроения стали в Польше в порядке вещей.

Сейчас они добрались до спортсменов. Я уверен, что наши Министерство спорта и Министерство иностранных дел занимаются тем, чтобы российского хоккеиста отпустили из-под стражи и вернули на родину.

Пусть этот инцидент станет наглядным примером для всего мирового спорта, как во имя политики власти Польши пренебрегают всеми принципами человеческой морали. Потому что я не помню, чтобы когда-нибудь спортсмен имел отношение к шпионскому скандалу.

Надеюсь, после этого все российские и белорусские спортсмены, а также наши туристы несколько раз подумают, прежде чем посещать это государство, которое сегодня нанесло себе серьезный репутационный удар», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.