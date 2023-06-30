Кожевников об аресте российского хоккеиста в Польше: «Над этими ублюдками можно только смеяться. Что он мог узнавать? Размер клюшки у поляков? Их правительство профашистское»

Александр Кожевников назвал «профашистским» польское правительство.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о задержании российского хоккеиста в Польше

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Можно только смеяться над этими ублюдками. По-другому не могу их назвать. Что он там мог узнавать? Какого размера клюшки у поляков? Или какие у них трусы с майками? Говорят о каких-то объектах критической инфраструктуры. Так о них и так давно всем известно. Бред какой-то.

Польское правительство профашистское. Это давно всем понятно. А нынешний инцидент – лишний пример того, что российским спортсменам в Польше нечего делать. Польский народ, может, и хороший. Но ведь он избрал это правительство», – заявил .