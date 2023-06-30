Кожевников об аресте российского хоккеиста в Польше: «Над этими ублюдками можно только смеяться. Что он мог узнавать? Размер клюшки у поляков? Их правительство профашистское»

Теги происшествия Александр Кожевников игровая форма чемпионат Польши Политика брань Хоккей

Александр Кожевников назвал «профашистским» польское правительство.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о задержании российского хоккеиста в Польше

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Можно только смеяться над этими ублюдками. По-другому не могу их назвать. Что он там мог узнавать? Какого размера клюшки у поляков? Или какие у них трусы с майками? Говорят о каких-то объектах критической инфраструктуры. Так о них и так давно всем известно. Бред какой-то.

Польское правительство профашистское. Это давно всем понятно. А нынешний инцидент – лишний пример того, что российским спортсменам в Польше нечего делать. Польский народ, может, и хороший. Но ведь он избрал это правительство», – заявил Кожевников.

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10 комментариев

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цэсемьэр
американская баскетболистка тоже наверное не на продажу 5 капель масла везла, но приняли по всей строгости.
+16
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Донован хозяин НБА
Судя по потоку оскорблений и предвзятых мнений, все эти "эксперты" празднуют пятницу в одной пивнухе
+12
-2
+10
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Los Galácticos
Как фашизм может быть связан с данным инцидентом у данного персонажа ума конечно же не хватит объяснить, главное пукнуть в лужу на потеху кремля.
+7
-3
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Melnikov1968
Громче всех смеётся сейчас парень, который под арестом находится.
+2
-1
+1
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Russ Ivan
Так и есть, старик Пилсудский мечтал с Гитлером напасть на СССР, но отбросил копыта раньше создания крепкого вермахта...
+1
-1
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Tommy-Boy
Ответ Донован хозяин НБА
Судя по потоку оскорблений и предвзятых мнений, все эти "эксперты" празднуют пятницу в одной пивнухе
"У Швейка" . 🤡
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