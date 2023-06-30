Генменеджер «Чикаго»: «Постараемся подписать Перри. Он знает, как побеждать»
Кайл Дэвидсон хочет, чтобы «Чикаго» заключил соглашение с Кори Перри.
Накануне «Блэкхокс» выменяли 38-летнего форварда у «Тампы». 1 июля канадец может стать неограниченно свободным агентом.
«Постараемся его подписать. Сегодня мы уже обсуждали это предварительно – посмотрим, что будет в ближайшие день-два.
Он уже давно в НХЛ и знает, как побеждать и быть заправским профессионалом.
К тому же он знаком с нашим главным тренером по совместной работе в «Монреале». Люк [Ричардсон] видел, как он работал с молодыми игроками и высоко это ценит. Он видел, как Кори оказывал огромную помощь, поэтому мы тоже намерены извлечь из этого пользу», – сказал генеральный менеджер «Чикаго».
Боец до мозга костей.