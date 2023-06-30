Генменеджер «Чикаго»: «Постараемся подписать Перри. Он знает, как побеждать»

Теги Чикаго Люк Ричардсон Кори Перри НХЛ Хоккей

Кайл Дэвидсон хочет, чтобы «Чикаго» заключил соглашение с Кори Перри.

Накануне «Блэкхокс» выменяли 38-летнего форварда у «Тампы». 1 июля канадец может стать неограниченно свободным агентом.

«Постараемся его подписать. Сегодня мы уже обсуждали это предварительно – посмотрим, что будет в ближайшие день-два.

Он уже давно в НХЛ и знает, как побеждать и быть заправским профессионалом.

К тому же он знаком с нашим главным тренером по совместной работе в «Монреале». Люк [Ричардсон] видел, как он работал с молодыми игроками и высоко это ценит. Он видел, как Кори оказывал огромную помощь, поэтому мы тоже намерены извлечь из этого пользу», – сказал генеральный менеджер «Чикаго».

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1 комментарий

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ARAMIS777
Кори им не помешает.
Боец до мозга костей.
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