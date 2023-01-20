У «Чикаго» 5 побед в последних 6 матчах. Клуб ушел с последнего места в НХЛ
У «Чикаго» 5 побед в последних 6 матчах, клуб ушел с последнего места в НХЛ.
Сегодня «Блэкхокс» обыграли «Филадельфию» (4:1) на выезде.
Примечательно, что чикагцы выиграли матч регулярного чемпионата в Филадельфии впервые с 1996 года, завершив серию из 17 поражений.
При этом в 2010 году «Блэкхокс» выиграли свой первый Кубок Стэнли за 49 лет именно в этом городе.
Команда под руководством Люка Ричардсона покинула последнее место в НХЛ (30 очков в 43 играх). Его сейчас занимает «Коламбус» (28 очков в 45 играх).
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