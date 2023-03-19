«Чикаго» не вышел в плей-офф 3-й раз подряд и в 5 сезонах из последних 6

« » не вышел в плей-офф в 5-й раз за 6 сезонов.

Сегодня «Блэкхокс» проиграли «Аризоне» (2:4) в регулярном чемпионате и официально лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

Команда под руководством занимает последнее место в Центральном дивизионе с 54 очками в 69 играх.

После победы в Кубке Стэнли в 2015 году «Чикаго» выиграл только одну кубковую серию – у «Эдмонтона» (3-1) в квалификации плей-офф-2020.