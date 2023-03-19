«Чикаго» не вышел в плей-офф 3-й раз подряд и в 5 сезонах из последних 6

Теги Кубок Стэнли Чикаго Люк Ричардсон НХЛ Хоккей

«Чикаго» не вышел в плей-офф в 5-й раз за 6 сезонов.

Сегодня «Блэкхокс» проиграли «Аризоне» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ и официально лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. 

Команда под руководством Люка Ричардсона занимает последнее место в Центральном дивизионе с 54 очками в 69 играх. 

После победы в Кубке Стэнли в 2015 году «Чикаго» выиграл только одну кубковую серию – у «Эдмонтона» (3-1) в квалификации плей-офф-2020. 

3 комментария

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Maxim Shumov
Ответ разноцветный логотип
у Сэта Джонса привычные -3 и 31 очко в 58 играх, боже, какой же он легендарный)))0)0)
Франчайз игрок, вокруг которого будет строится аутсайдер))
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raspisanie77
5 раз мимо, а ведь перестройка только началась, в след. году без Кейна и Тейвза совсем печаль будет и похоже ещё раз 5 подряд не выйдут.
+2
-1
+1
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разноцветный логотип
у Сэта Джонса привычные -3 и 31 очко в 58 играх, боже, какой же он легендарный)))0)0)
+9
0
+9
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