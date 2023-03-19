«Чикаго» не вышел в плей-офф 3-й раз подряд и в 5 сезонах из последних 6
«Чикаго» не вышел в плей-офф в 5-й раз за 6 сезонов.
Сегодня «Блэкхокс» проиграли «Аризоне» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ и официально лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.
Команда под руководством Люка Ричардсона занимает последнее место в Центральном дивизионе с 54 очками в 69 играх.
После победы в Кубке Стэнли в 2015 году «Чикаго» выиграл только одну кубковую серию – у «Эдмонтона» (3-1) в квалификации плей-офф-2020.
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