«Тампа» обменяла Перри в «Чикаго». Кори выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами

Теги переходы Тампа-Бэй Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри пополнил состав «Чикаго».

«Тампа» обменяла 38-летнего нападающего в «Блэкхокс» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.

У канадского форварда завершился контракт с зарплатой миллион долларов в год. 1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне Перри набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.

Кори Перри выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахайм», «Даллас», «Монреаль» и «Тампа».

13 комментариев

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Алексей Челюканов
Как можно получить драфт-пик на пустом месте. Пособие от ЖББ.
у Перри через 3 дня заканчивается контракт и продлевать его Тампа была не намерена, и любой клуб мог подписать с ним контракт не доплачивая никакими пиками.
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Максим Смирнов
Бедард затащит индейцев в ПО, Перри там всех раскидает и возьмет наконец вторую чашку на старости лет
+7
-3
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Дмитрий Дашковский
Реально сколько уже в Каролине русских проспектов 2 состава
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Дмитрий Дашковский
На не что можно сказать
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Дмитрий Дашковский
Чикаго пока это бедард и кучка неудачников стариков
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-2
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5kywn5cddd
Маруна и Майерса бы еще скинуть😂
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Венер Кучербаев
интересно, что Чикаго собирается делать с Перри? дадут реально играть? или тоже выкупят, как Бейли? или в конце сезона сдадут в аренду контендеру?
P.S. Перри, конечно, шикарное наглядное пособие для Бедарда, эдакий Пионервожатый. а Бедарду повезло, о нём так заботятся, окружение ему такое создают.
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5kywn5cddd
Ответ Алексей Челюканов
Как можно получить драфт-пик на пустом месте. Пособие от ЖББ. у Перри через 3 дня заканчивается контракт и продлевать его Тампа была не намерена, и любой клуб мог подписать с ним контракт не доплачивая никакими пиками.
Как Вам пик Итана Готье?
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Алексей Челюканов
Ответ 5kywn5cddd
Как Вам пик Итана Готье?
нормально. время покажет
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Direct free kick
Ответ Алексей Челюканов
Как можно получить драфт-пик на пустом месте. Пособие от ЖББ. у Перри через 3 дня заканчивается контракт и продлевать его Тампа была не намерена, и любой клуб мог подписать с ним контракт не доплачивая никакими пиками.
А потом ты вспомнил обмен Жанно и эйфория прошла
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Алексей Челюканов
Ответ Direct free kick
А потом ты вспомнил обмен Жанно и эйфория прошла
у меня не было претензий по этому трейду
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