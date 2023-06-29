«Тампа» обменяла Перри в «Чикаго». Кори выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами

Кори Перри пополнил состав «Чикаго».

« » обменяла 38-летнего нападающего в «Блэкхокс» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.

У канадского форварда завершился контракт с зарплатой миллион долларов в год. 1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне Перри набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.

выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахайм», «Даллас», «Монреаль» и «Тампа».