«Тампа» обменяла Перри в «Чикаго». Кори выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами
Кори Перри пополнил состав «Чикаго».
«Тампа» обменяла 38-летнего нападающего в «Блэкхокс» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.
У канадского форварда завершился контракт с зарплатой миллион долларов в год. 1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
В прошедшем сезоне Перри набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.
Кори Перри выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахайм», «Даллас», «Монреаль» и «Тампа».
у Перри через 3 дня заканчивается контракт и продлевать его Тампа была не намерена, и любой клуб мог подписать с ним контракт не доплачивая никакими пиками.
P.S. Перри, конечно, шикарное наглядное пособие для Бедарда, эдакий Пионервожатый. а Бедарду повезло, о нём так заботятся, окружение ему такое создают.