Дэн Мильштейн: «Барбашев в своей команде. Он готов бороться за победу в Кубке Стэнли следующие пять сезонов»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Дэн Мильштейн ТАСС Хоккей

Агент Ивана Барбашева высказался о новом контракте игрока с «Вегасом».

Нападающий заключил с клубом пятилетний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год.

«В приоритете всегда было остаться в команде, у которой не было денег под потолком зарплат. В конечном результате, удалось договориться на резонный контракт, и Ваня останется в «Вегас Голден Найтс».

Все довольны, все счастливы, и он в своей команде, готов бороться за победу в Кубке Стэнли следующие пять сезонов», – сказал Дэн Мильштейн.

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2 комментария

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Амфитрион
Вегас внушительная сила на будущие сезоны. Отлично, что Барбашев перешел не просто под плов (хотя и это круто, ведь он победный), а нашел свою новую команду.
+1
0
+1
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Родион Горбачев
Идиллия
0
0
0
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