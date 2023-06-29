Дэн Мильштейн: «Барбашев в своей команде. Он готов бороться за победу в Кубке Стэнли следующие пять сезонов»

Агент Ивана Барбашева высказался о новом контракте игрока с «Вегасом».

Нападающий заключил с клубом пятилетний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год.

«В приоритете всегда было остаться в команде, у которой не было денег под потолком зарплат. В конечном результате, удалось договориться на резонный контракт, и останется в «Вегас Голден Найтс».

Все довольны, все счастливы, и он в своей команде, готов бороться за победу в Кубке Стэнли следующие пять сезонов», – сказал .