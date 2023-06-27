Сушинский о россиянах без наград в НХЛ: «Это у нас может быть предвзятость. В Америке об этом не думают»

Теги Айлендерс Кубок Стэнли Максим Сушинский НХЛ Илья Сорокин Иван Барбашев Линус Улльмарк Хоккей

Максим Сушинский высказался о том, что россияне остались без наград в НХЛ.

Это произошло впервые с сезона-2010/11.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в этом году был ближе всех к награде среди россиян. Он занял 2-е место в голосовании генеральных менеджеров клубов, определявших обладателя приза «Везина Трофи». Победителем стал Линус Улльмарк из «Бостона».

– Не могу сказать, действительно ли Улльмарк лучше Сорокина. Как я могу судить? Смотрю хайлайты одни.

– Впервые за 12 лет российские хоккеисты не завоевали ни одной индивидуальной награды. Это говорит о слабом выступлении наших игроков или предвзятом отношении к ним за океаном?

– Да не, какая предвзятость? Это у нас может быть предвзятость. Здесь об этом не думают. Я сейчас в Америке, здесь вообще тишина, никто не знает, что происходит (смеется). Это вообще никому не интересно.

– Смогут ли российские вратари вновь выиграть «Везину», а нападающие «Арт Росс» или «Харт»?

– А вы думаете это так важно? Мне кажется, важнее Кубок Стэнли, это все запомнят. Вот Барбашев, можно порадоваться за парня, второй Кубок Стэнли взял. Для Сорокина, я думаю, тоже главное не «Везина», а кубок. Поэтому давайте говорить о том, что главнее для хоккеистов, – сказал бывший президент «Авангарда».

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1 комментарий

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Bardownski
Ну и вопросы - предвзятость каким образом? Занизили стату российских игроков что ли?
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