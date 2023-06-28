«Питтсбург» выменял Райлли Смита у «Вегаса» на выбор в 3-м раунде драфта-2024

Теги переходы Питтсбург НХЛ Вегас Райлли Смит Кайл Дубас Хоккей

Райлли Смит перешел в «Питтсбург».

«Пингвинс» выменяли 32-летнего нападающего на выбор в третьем раунде драфта 2024 года, сообщил президент клуба по хоккейным операциям Кайл Дубас.

Смит подписан до конца сезона-2024/25, средняя зарплата игрока составит 5 миллионов долларов в год. 

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Смит провел 78 матчей и набрал 56 (26+30) очков. В плей-офф он записал на свой счет 14 (4+10) баллов. 

Всего в рамках НХЛ форвард провел 764 матча и набрал 473 (200+273) очка. 

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7 комментариев

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gombocrew
Ответ RoyJones
Чистят под Барбашева.
Подписали уже на эти же 5 млн
+6
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RoyJones
Чистят под Барбашева.
+3
-2
+1
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glavniiexpert
13,4 ляма свободно, теперь хватит и на Хилла и на Барбашева
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saa1910mail@gmail.com
не дурно!
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Rafael $.
Однозначно потеря и нет от хорошей жизни меняют, но такова плата за Кубок Стенли.
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Garikus89
Ответ RoyJones
Чистят под Барбашева.
Уже, 5х5 получил
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