«Питтсбург» выменял Райлли Смита у «Вегаса» на выбор в 3-м раунде драфта-2024

Райлли Смит перешел в «Питтсбург».

«Пингвинс» выменяли 32-летнего нападающего на выбор в третьем раунде драфта 2024 года, сообщил президент клуба по хоккейным операциям .

Смит подписан до конца сезона-2024/25, средняя зарплата игрока составит 5 миллионов долларов в год.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Смит провел 78 матчей и набрал 56 (26+30) очков. В плей-офф он записал на свой счет 14 (4+10) баллов.

Всего в рамках НХЛ форвард провел 764 матча и набрал 473 (200+273) очка.