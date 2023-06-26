«Питтсбург» назначил 27-летнего Вуки Мпофу директором по хоккейным операциям и юридическим вопросам

Вуки Мпофу стал директором «Питтсбурга» по хоккейным операциям и юридическим вопросам .

В обязанности 27-летнего Мпофу будет входить консультирование и помощь департаменту хоккейных операций клуба в переговорах по контрактам с игроками, а также обеспечение соблюдения коллективного соглашения и потолка зарплат.

Мпофу ранее работал в «Лос-Анджелесе» и «Вегасе».

«Мы очень рады, что Вуки Мпофу присоединился к команде менеджеров «Пингвинс».

Вуки накопил большой опыт за последние несколько сезонов в «Вегасе» и «Лос-Анджелесе» после окончания юридического факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В процессе этого назначения Вуки получил отличные рекомендации от всех, с кем он взаимодействовал в хоккее. У него отличный потенциал, мы приветствуем его в «Питтсбурге», – сказал президент « » по хоккейным операциям .