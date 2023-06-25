«Питтсбург» не планирует крупных подписаний на рынке свободных агентов.

По данным CapFriendly, у клуба сейчас есть 20,2 миллиона долларов под потолком зарплат.

«Не думаю, что стоит ждать каких-то громких подписаний. Вероятно, мы сосредоточимся на более скромных ставках. Нам нужно, чтобы они сыграли, чтобы добиться успеха.

Не думаю, что мы будем претендовать на дорогих форвардов, которым нужен долгосрочный контракт», – сказал президент « » по хоккейным операциям .