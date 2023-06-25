«Питтсбург» не планирует крупных подписаний на рынке свободных агентов

Теги Питтсбург НХЛ Кайл Дубас Хоккей

«Питтсбург» не планирует крупных подписаний на рынке свободных агентов.

По данным CapFriendly, у клуба сейчас есть 20,2 миллиона долларов под потолком зарплат. 

«Не думаю, что стоит ждать каких-то громких подписаний. Вероятно, мы сосредоточимся на более скромных ставках. Нам нужно, чтобы они сыграли, чтобы добиться успеха. 

Не думаю, что мы будем претендовать на дорогих форвардов, которым нужен долгосрочный контракт», – сказал президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас

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4 комментария

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gukmamop
ну да, Малкин с Кросби и по 25 минут поиграют, какие проблемы
+3
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MESSIya
В боттом и не нужны громкие имена.
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LOsP06GH
Если этот парень сделал правильные выводы после Торонто, то возможно с него и выйдет толк. Необходимо сбросить балласт и произвести точечное усиление состава во всех линиях.
+1
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LOsP06GH
Например: Хилл, Орлов (Хэнифин), Барбашев, Доми, Дадонов, Деанджело, Костин.
0
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