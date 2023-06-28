Лучич вернется в «Бостон» (Рик Даливал)
Нападающий Милан Лучич вернется в «Бостон».
Об этом сообщает инсайдер Рик Даливал.
Ранее стало известно, что «Калгари» разрешил Лучичу вести переговоры с другими клубами.
В минувшем сезоне форвард набрал 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Флэймс» при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа. В его активе 168 силовых приемов (3-е место в команде – после Маккензи Уигара и Никиты Задорова).
Также он стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 4 (2+2) в 10 играх турнира в Латвии и Финляндии.
Лучич уже играл за «Бостон» с 2007 по 2015 год.
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