Лучич вернется в «Бостон» (Рик Даливал)

Нападающий Милан Лучич вернется в «Бостон».

Об этом сообщает инсайдер Рик Даливал.

Ранее стало известно, что « » разрешил вести переговоры с другими клубами.

В минувшем сезоне форвард набрал 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата за «Флэймс» при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа. В его активе 168 силовых приемов (3-е место в команде – после Маккензи Уигара и Никиты Задорова).

Также он стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 4 (2+2) в 10 играх турнира в Латвии и Финляндии.

Лучич уже играл за « » с 2007 по 2015 год.