Лучич вернется в «Бостон» (Рик Даливал)

Теги возможные переходы Бостон Калгари НХЛ Милан Лучич Хоккей

Нападающий Милан Лучич вернется в «Бостон».

Об этом сообщает инсайдер Рик Даливал.

Ранее стало известно, что «Калгари» разрешил Лучичу вести переговоры с другими клубами.

В минувшем сезоне форвард набрал 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Флэймс» при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа. В его активе 168 силовых приемов (3-е место в команде – после Маккензи Уигара и Никиты Задорова).

Также он стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 4 (2+2) в 10 играх турнира в Латвии и Финляндии.

Лучич уже играл за «Бостон» с 2007 по 2015 год.

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6 комментариев

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DMBS
В принципе он сейчас равен Фолиньо, но, надеюсь, намного дешевле
+2
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Dmitriy Pugach
аж олдскулы свело, осталось вернуть Крейчи, ну и Хортона с пенсии подтянуть
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Лорд раздевалки 1
Ответ Direct free kick
Популизм, хоккея тут нет
Лючич невероятно крутой
+4
-4
0
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Dmitriy Pugach
Ответ DMBS
В принципе он сейчас равен Фолиньо, но, надеюсь, намного дешевле
чувак, он круче Фолиньо, во всех смыслах, ну может быть спецкоманды уже не потянет, конечно
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DMBS
Ответ Dmitriy Pugach
чувак, он круче Фолиньо, во всех смыслах, ну может быть спецкоманды уже не потянет, конечно
даже на чм тянул пп же :) с такими габаритами только на пятаке и стоять. Фолиньо конечно инвалид, Лучич поздоровее
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