«Калгари» разрешил Лучичу вести переговоры с другими клубами. «Ванкувер» может быть среди них

Теги возможные переходы Ванкувер Калгари НХЛ Милан Лучич Хоккей

«Калгари» разрешил Милану Лучичу вести переговоры с другими клубами.

35-летний форвард выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. 

Инсайдер Рик Даливал сообщил, что «Ванкувер» входит в число команд, обсуждавших возможное подписание контракта с игроком.

В минувшем сезоне набрал 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Флэймс» при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа. 

В его активе 168 силовых приемов (3-е место в команде – после Маккензи Уигара и Никиты Задорова). Также Милан стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 4 (2+2) в 10 играх турнира в Латвии и Финляндии.

Всего в НХЛ у Лучича 1173 игры и 584 (233+351) очка при 1299 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 136 игр и 77 (29+48) очков при полезности «+32». В 2011 году он выиграл трофей с «Бостоном». 

Его средняя зарплата по истекающему 7-летнему контракту составляла 6 млн долларов.

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1 комментарий

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Einfach Safari
он же вроде из Ванкувера родом, тогда неплохой варик поиграть ещё годик на минималочке, больше вряд ли кто даст, лучич сильно постарел и ужасно медленный стал
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