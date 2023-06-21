«Калгари» разрешил Лучичу вести переговоры с другими клубами. «Ванкувер» может быть среди них

«Калгари» разрешил Милану Лучичу вести переговоры с другими клубами.

35-летний форвард выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

Инсайдер Рик Даливал сообщил, что « » входит в число команд, обсуждавших возможное подписание контракта с игроком.

В минувшем сезоне набрал 19 (7+12) очков в 77 играх регулярного чемпионата за «Флэймс» при полезности «минус 13» и 43 минутах штрафа.

В его активе 168 силовых приемов (3-е место в команде – после Маккензи Уигара и Никиты Задорова). Также Милан стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 4 (2+2) в 10 играх турнира в Латвии и Финляндии.

Всего в НХЛ у 1173 игры и 584 (233+351) очка при 1299 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 136 игр и 77 (29+48) очков при полезности «+32». В 2011 году он выиграл трофей с «Бостоном».

Его средняя зарплата по истекающему 7-летнему контракту составляла 6 млн долларов.