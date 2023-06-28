«Бостон» представил логотип в честь 100-летия клуба. Он объединяет элементы разных эпох

Теги Бостон НХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Бостон» представил логотип в честь 100-летия клуба.

Эмблема, которая будет использоваться в сезоне-2023/24, объединяет элементы разных эпох. 

«Брюинс» были основаны в 1924 году и стали первым клубом из США, вступившим в НХЛ.

Логотип в виде литеры B (желтый – ее оригинальный цвет) в круге и со спицами впервые был представлен к 25-летнему юбилею клуба – в 1948 году.

Он символизировал прозвище города The Hub, полученное им в годы активного строительства железных дорог. 

Нынешний юбилейный логотип в основном повторяет вариант, использовавшийся с 1955 по 1995 годы на черной форме.

В этом периоде «Бостон» выиграл 2 Кубка Стэнли (1970, 1972 годы) и установил рекорд НХЛ по числу выходов в плей-офф подряд (29 сезонов, с 1968 по 1996 годы). 

При этом дизайн литеры B будет современным – с засечками, появившимися в 2007 году. 

Изображение: сайт «Бостона». 

1 комментарий

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Joe Frusciante
В профиле команды на сайте тогда тоже поменяйте, раз сами сообщили
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