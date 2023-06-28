«Бостон» вряд ли подпишет Орлова. Клуб будет работать на рынке, исходя из того, что Бержерон и Крейчи не вернутся

Теги Бостон Патрис Бержерон Давид Крейчи НХЛ Дмитрий Орлов Кэм Нили Дон Суини Хоккей

«Бостон» вряд ли подпишет контракт с защитником Дмитрием Орловым.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Дон Суини

Таким образом, 31-летний россиянин, перешедший в команду перед дедлайном из «Вашингтона», выйдет на рынок свободных агентов. 

Кроме того, президент «Брюинс» Кэм Нили сообщил, что клуб исходит из того, что 37-летние Патрис Бержерон и Давид Крейчи не вернутся в команду в следующем сезоне.

При этом «Бостон» по-прежнему надеется, что форварды решат продолжить карьеру в команде, общение с обоими игроками продолжается. 

Суини уточнил, что будущие решения Бержерона и Крейчи не повлияют на работу клуба на рынке.

По данным CapFriendly, у «Бостона» остается около 11 миллионов долларов под потолком зарплат. 

5 комментариев

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Амфитрион
Ну и фиг с ними, Орлов без контракта не останется.
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NACfoRekcuF
Ответ Алекс Ну
Это не очень мудрое решение. Орлов и так хорошо катировался, а перейдя в Бостон, с калёс стал ведущим защитником. Впрочем, его ~ 9+ с оставшимися под потолком 11$ тяжело вывести.
Катировался с калёс Арлоф тогда уж.
+8
-2
+6
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Амфитрион
Ответ NACfoRekcuF
Дык и боцтанские справлялись без него отлично, начали искать самолучшее и обхезались в итоге. Потому что от добра добра не ищут.
Обхезались с Орловым? Это как, он вроде все матчи провел на отлично, ну без провалов уж точно.
+5
-1
+4
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NACfoRekcuF
Ответ Амфитрион
Ну и фиг с ними, Орлов без контракта не останется.
Дык и боцтанские справлялись без него отлично, начали искать самолучшее и обхезались в итоге. Потому что от добра добра не ищут.
+1
0
+1
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