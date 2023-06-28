«Бостон» вряд ли подпишет Орлова. Клуб будет работать на рынке, исходя из того, что Бержерон и Крейчи не вернутся
«Бостон» вряд ли подпишет контракт с защитником Дмитрием Орловым.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Дон Суини.
Таким образом, 31-летний россиянин, перешедший в команду перед дедлайном из «Вашингтона», выйдет на рынок свободных агентов.
Кроме того, президент «Брюинс» Кэм Нили сообщил, что клуб исходит из того, что 37-летние Патрис Бержерон и Давид Крейчи не вернутся в команду в следующем сезоне.
При этом «Бостон» по-прежнему надеется, что форварды решат продолжить карьеру в команде, общение с обоими игроками продолжается.
Суини уточнил, что будущие решения Бержерона и Крейчи не повлияют на работу клуба на рынке.
По данным CapFriendly, у «Бостона» остается около 11 миллионов долларов под потолком зарплат.
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