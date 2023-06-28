«Бостон» вряд ли подпишет Орлова. Клуб будет работать на рынке, исходя из того, что Бержерон и Крейчи не вернутся

«Бостон» вряд ли подпишет контракт с защитником Дмитрием Орловым.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

Таким образом, 31-летний россиянин, перешедший в команду перед дедлайном из «Вашингтона», выйдет на рынок свободных агентов.

Кроме того, президент «Брюинс» сообщил, что клуб исходит из того, что 37-летние и не вернутся в команду в следующем сезоне.

При этом « » по-прежнему надеется, что форварды решат продолжить карьеру в команде, общение с обоими игроками продолжается.

Суини уточнил, что будущие решения Бержерона и Крейчи не повлияют на работу клуба на рынке.

По данным CapFriendly, у «Бостона» остается около 11 миллионов долларов под потолком зарплат.