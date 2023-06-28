Щитов о тренере сборной России: «Федоров, Ларионов, Билялетдинов, Разин, Зубов. Кто-то из них должен возглавить команду»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов Алексей Жамнов Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Игорь Ларионов Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную России.

Ранее появилась информация, что ФХР не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Алексеем Жамновым.

«У нас достаточно кандидатов на пост главного тренера сборной России: Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Зинэтула Билялетдинов, Андрей Разин, Сергей Зубов. Наша хоккейная школа очень богатая. В России много тренеров с огромным кубковым опытом, опытом выступлений на международной арене и в НХЛ.

Думаю, что кто-то из вышеперечисленных специалистов должен возглавить сборную. Для этих людей нет секретов в хоккее. Они прошли все с детского уровня до самого верха и видели абсолютно все.

Им достаточно одного взгляда в раздевалке – посмотреть в глаза игроку, чтобы понять, что у него на душе, чего ему не хватает. Они легко могут увидеть на льду малейший недочет, подсказать важные детали.

Я не знаю, кого назначит ФХР. Я бы хотел, чтобы это был кто-то из бывших игроков, которые сейчас возглавляют клубы КХЛ. И помощники опытные у них всегда найдутся», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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7 комментариев

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Valentin Yurievich
Роман Борисович, расчехляйте ваших журналистов, нужно срочно 5-7 интервью, кто должен возглавить сборную 😁
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Mohnatiy
...Хосе Марино в конце концов...
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vizaslayer
Щитов задание в ии закинул, чтобы речь накидала ? )
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dosatuy
Федоров и Разин это интересно, при нормальном раскладе
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marshal .masha
Только не Билялетдинов
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Дмитрий Пузырёв
Тренер сборной пока не самая актуальная проблема... И хороших специалистов не к чему отвлекать от их труда на благо команд! Ну, пусть уж будет Рома-25 или 26, Россия богатая страна, выдюжит... :-)
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Евгений Исаев
"Конечно это явно не все в перечне достойных имён..." К. Кинчев "Rock’N’Roll"
А где Ромка Ротенбергский?))) Где надежда, система, точные усилиения и сумасшедший результат? Где автор этих лозунгов?))))
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