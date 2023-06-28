Щитов о тренере сборной России: «Федоров, Ларионов, Билялетдинов, Разин, Зубов. Кто-то из них должен возглавить команду»

Никита Щитов поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную России.

Ранее появилась информация, что ФХР не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной .

«У нас достаточно кандидатов на пост главного тренера сборной России: , , , Андрей Разин, Сергей Зубов. Наша хоккейная школа очень богатая. В России много тренеров с огромным кубковым опытом, опытом выступлений на международной арене и в .

Думаю, что кто-то из вышеперечисленных специалистов должен возглавить сборную. Для этих людей нет секретов в хоккее. Они прошли все с детского уровня до самого верха и видели абсолютно все.

Им достаточно одного взгляда в раздевалке – посмотреть в глаза игроку, чтобы понять, что у него на душе, чего ему не хватает. Они легко могут увидеть на льду малейший недочет, подсказать важные детали.

Я не знаю, кого назначит ФХР. Я бы хотел, чтобы это был кто-то из бывших игроков, которые сейчас возглавляют клубы КХЛ. И помощники опытные у них всегда найдутся», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.