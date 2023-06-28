Александр Кожевников высказался о возможном возвращении россиян на соревнования.

Сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать на чемпионатах мира в сезоне-2023/24. Возможность возвращения сборной на турниры рассмотрят в марте 2024 года

«Если нас вернут – здорово! Сможем ли мы с ходу взять чемпионат мира? Не скажу. Если будут энхаэловцы, то да. Только толку об этом сейчас говорить. Спокойно готовимся и ждем, когда у них там мозги встанут на место.

Международная федерация хоккея – скотская организация. Одни разговоры, любят поболтать, и француз этот бредит (глава ИИХФ Люк Тардиф – прим. Sports.ru). Я им не доверяю. Надо еще посмотреть, на каких условиях нас вернут.

Могут сказать: а вы у нас беженцами будете. Тогда ##### (зачем) нам этот чемпионат мира?» – заявил двукратный олимпийский чемпион .