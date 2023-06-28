Кожевников о возвращении России на ЧМ: «ИИХФ – скотская организация. Могут сказать: вы у нас беженцами будете. Тогда ##### нам этот турнир?»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников брань Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном возвращении россиян на соревнования.

Сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать на чемпионатах мира в сезоне-2023/24. Возможность возвращения сборной на турниры рассмотрят в марте 2024 года

«Если нас вернут – здорово! Сможем ли мы с ходу взять чемпионат мира? Не скажу. Если будут энхаэловцы, то да. Только толку об этом сейчас говорить. Спокойно готовимся и ждем, когда у них там мозги встанут на место.

Международная федерация хоккея – скотская организация. Одни разговоры, любят поболтать, и француз этот бредит (глава ИИХФ Люк Тардиф – прим. Sports.ru). Я им не доверяю. Надо еще посмотреть, на каких условиях нас вернут.

Могут сказать: а вы у нас беженцами будете. Тогда ##### (зачем) нам этот чемпионат мира?» – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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16 комментариев

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Геннадий Тимченко
если считают, что это "скотская организация", то зачем там состоять❓немедленно выходить и вступать "не в скотскую"👍
+26
-1
+25
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Олег Мохов
какой культурный патриот,сразу видно на скрепах воспитывался
+19
-3
+16
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Антон
Ответ Олег Мохов
какой культурный патриот,сразу видно на скрепах воспитывался
На берёзовых бруньках
+10
0
+10
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Russ Ivan
Ответ Геннадий Тимченко
если считают, что это "скотская организация", то зачем там состоять❓немедленно выходить и вступать "не в скотскую"👍
Третьяк не даёт, боится, что его из зала славы ИИХФ выкинут...
+11
-2
+9
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Амфитрион
Самое печальное в этой ситуации для ИИХФ - это потеря доверия в глазах Кожевникова. На фоне налаживания Матыциным связей с Монголией, ИИХФ стоит задуматься о появлении мощного альтернативного чемпионата.
+8
-1
+7
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avcgloronalduMU
бывший глава этой организации где теперь? с кем бизнес делает?)(
+7
-1
+6
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Николай Козлов
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.(С)
+5
-1
+4
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Jeff Lebowski
Сериал "Капельник" как раз об этом.
+4
-1
+3
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Nikolay_exp
Ответ Павел Мельников
Стоит поинтересоваться, кому доверяет в этой ситуации г-н Кожевников
Стакану
+2
0
+2
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Павел Мельников
Стоит поинтересоваться, кому доверяет в этой ситуации г-н Кожевников
+1
0
+1
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Idacius
Я не понимаю, почему все говорящие головы утверждают, но мы будем сборной беженцев. Они совсем не умеют в анализ новостей?
+1
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Maxim Shumov
Саша!!! Опять ночью в ларьке водку купил???
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Maxim Shumov
Духовненько высказался ☺️
+1
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Prokuror Prokurorov
Опять батя Алки Грашко закусить забыл, штош такое
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Maloy3087
Если так подумать, то нам не стоит унижаться. Да и выйти из организации.
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Алекс Андр
а энхаэловцы в каких командах должны быть?
во всех?
или в избранных?
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