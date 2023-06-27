Никита Охотюк: «В Канаде чувствовал себя комфортнее и безопаснее, чем в США. В Оттаве намного чище, чем в Нью-Йорке»

Никита Охотюк сообщил, что в Канаде чувствовал себя безопаснее, чем в США.

– Какие города в Северной Америке понравились больше всего?

– Мне очень нравится столица Канады Оттава, где я играл в юниорской лиге. Город не совсем большой, но комфортно и есть все.

Там намного чище, чем в том же Нью-Йорке. В Канаде чувствовал себя комфортнее и безопаснее, чем в США.

– В 16 лет, когда вы отправились играть в Канаду, не было страшно ехать на другой край мира?

– Не было. Сел на самолет, долетел, меня там встретили и отвезли в семью, где я был под присмотром. Не было такого, что я жил один.

– Жили в канадской семье?

– Жил у женщины, у которой постоянно были русские игроки. Сначала нас было четыре человека, потом осталось двое. Я до сих пор общаюсь с этой женщиной, ее зовут Ронда. Когда заезжали в Канаду, приезжали к ней в гости. В прошедшем сезоне у нее тоже русский парень жил. Мне очень нравилось у нее.

Бывало, что игроки меняли семьи каждый год, но я не хотел переезжать. Она готовила и следила за нами, но жесткого контроля не было. У других игроков могли быть очень строгие семьи, которые запрещали куда-то выходить. Только просила сообщать, если мы куда-то идем, – сказал защитник системы « ».