Сергей Брылин: «Охотюк очень эффективен, когда идет в борьбу. Он оставил хорошее впечатление»

поделился мнением о защитнике .

Тренер «Нью-Джерси» ответил на вопрос о том, почему игрок не всегда попадает в состав на матч.

«Это решение главного тренера. У нас идет ротация состава, есть несколько молодых защитников, которых пробуют в составе. И нужно менять состав, чтобы встряхнуть команду.

Он оставил хорошее впечатление, и если бы он его не производил, то не играл бы столько матчей подряд. Он очень эффективен, когда идет в борьбу. Действия в силовой манере, агрессивно – это его сильные стороны. Он особо ничего не придумывает с шайбой, и это отличает хороших защитников», – сказал помощник главного тренера «Нью-Джерси».

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