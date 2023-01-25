Сергей Брылин: «Охотюк очень эффективен, когда идет в борьбу. Он оставил хорошее впечатление»

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин Никита Охотюк ТАСС Хоккей

Сергей Брылин поделился мнением о защитнике Никите Охотюке.

Тренер «Нью-Джерси» ответил на вопрос о том, почему игрок не всегда попадает в состав на матч.

«Это решение главного тренера. У нас идет ротация состава, есть несколько молодых защитников, которых пробуют в составе. И нужно менять состав, чтобы встряхнуть команду.

Он оставил хорошее впечатление, и если бы он его не производил, то не играл бы столько матчей подряд. Он очень эффективен, когда идет в борьбу. Действия в силовой манере, агрессивно – это его сильные стороны. Он особо ничего не придумывает с шайбой, и это отличает хороших защитников», – сказал помощник главного тренера «Нью-Джерси».

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1 комментарий

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Алвер
Он особо ничего не придумывает с шайбой, и это отличает хороших защитников-это всё ,что надо знать о НХЛ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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