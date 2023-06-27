Фирстов останется в «Торпедо». Клуб продлит его аренду у «Миннесоты» на год (Metaratings)

Форвард Владислав Фирстов останется в «Торпедо», клуб продлит его аренду у «Миннесоты».

Контракт 22-летнего игрока с «Уайлд» действует до завершения сезона-2024/25.

Как сообщает Metaratings, нижегородцы продлят аренду игрока на один сезон.

В минувшем сезоне на счету 47 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и 26 (11+15) очков при полезности «+11».

В плей-офф – 10 матчей и 4 (3+1) очка при показателе полезности «-4».