Фирстов останется в «Торпедо». Клуб продлит его аренду у «Миннесоты» на год (Metaratings)

Теги Торпедо Миннесота НХЛ КХЛ Владислав Фирстов Хоккей

Форвард Владислав Фирстов останется в «Торпедо», клуб продлит его аренду у «Миннесоты».

Контракт 22-летнего игрока с «Уайлд» действует до завершения сезона-2024/25. 

Как сообщает Metaratings, нижегородцы продлят аренду игрока на один сезон. 

В минувшем сезоне на счету Фирстова 47 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и 26 (11+15) очков при полезности «+11».

В плей-офф – 10 матчей и 4 (3+1) очка при показателе полезности «-4».

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2 комментария

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Валерий Рогачев
Хорошая новость
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Матроскин52
Ждали этой новости… Влад тяжело входил в сезон, но вторая половина и плей-офф ему явно удался! В ожидании новых побед и личных достижений! Верим в команду!
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