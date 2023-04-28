«Торпедо» сделало квалификационные предложения Гуске, Веряеву, Уракову, Сизову и Венгрыжановскому. Сохранены права на Фирстова
Пять хоккеистов «Торпедо» получили квалификационные предложения.
Нижегородский клуб сделал предложения Антону Сизову, Данилу Веряеву, Денису Венгрыжановскому, Кириллу Уракову и Адаму Гуске.
Если до 30 апреля включительно хоккеист не принял предложение своего клуба, он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба.
Также «Торпедо» сохранило спортивные права в КХЛ на Владислава Фирстова и Семена Дер-Аргучинцева.
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