«Торпедо» сделало квалификационные предложения Гуске, Веряеву, Уракову, Сизову и Венгрыжановскому. Сохранены права на Фирстова

Пять хоккеистов «Торпедо» получили квалификационные предложения.

Нижегородский клуб сделал предложения , , Денису Венгрыжановскому, и .

Если до 30 апреля включительно хоккеист не принял предложение своего клуба, он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба.

Также « » сохранило спортивные права в КХЛ на Владислава Фирстова и Семена Дер-Аргучинцева.