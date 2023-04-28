«Торпедо» сделало квалификационные предложения Гуске, Веряеву, Уракову, Сизову и Венгрыжановскому. Сохранены права на Фирстова

Теги Торпедо КХЛ Антон Сизов Данил Веряев Адам Гуска Кирилл Ураков Денис Венгрыжановский Семен Дер-Аргучинцев Владислав Фирстов Хоккей

Пять хоккеистов «Торпедо» получили квалификационные предложения.

Нижегородский клуб сделал предложения Антону СизовуДанилу Веряеву, Денису Венгрыжановскому, Кириллу Уракову и Адаму Гуске.

Если до 30 апреля включительно хоккеист не принял предложение своего клуба, он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба.

Также «Торпедо» сохранило спортивные права в КХЛ на Владислава Фирстова и Семена Дер-Аргучинцева.

1 комментарий

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daniel-cristian
венгр и ураков не тянут увы
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