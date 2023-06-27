Сергачев впервые получил голоса на приз лучшему защитнику сезона НХЛ. Он занял 16-е место с 2 упоминаниями

Михаил Сергачев впервые получил голоса на приз лучшему защитнику сезона НХЛ.

Защитник « » был упомянут в бюллетенях журналистов, определявших обладателя «Норрис Трофи».

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Каждый из 196 выборщиков называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

Первое место занял Эрик Карлссон из «Сан-Хосе» (123 первых места, 1585 баллов).

Среди кандидатов впервые с 2020 года был назван россиянин. из «Тампы» впервые в карьере был упомянут в голосовании на «Норрис».

Он получил 1 четвертое и 1 пятое место, набрал 4 балла и занял 16-е место. Всего голоса получили 19 защитников.

Отметим, что россияне никогда не выигрывали «Норрис Трофи».