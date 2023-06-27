Сергачев впервые получил голоса на приз лучшему защитнику сезона НХЛ. Он занял 16-е место с 2 упоминаниями

Теги рейтинги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев впервые получил голоса на приз лучшему защитнику сезона НХЛ.

Защитник «Тампы» был упомянут в бюллетенях журналистов, определявших обладателя «Норрис Трофи». 

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.  

Каждый из 196 выборщиков называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

Первое место занял Эрик Карлссон из «Сан-Хосе» (123 первых места, 1585 баллов). 

Среди кандидатов впервые с 2020 года был назван россиянин. Михаил Сергачев из «Тампы» впервые в карьере был упомянут в голосовании на «Норрис». 

Он получил 1 четвертое и 1 пятое место, набрал 4 балла и занял 16-е место. Всего голоса получили 19 защитников. 

Отметим, что россияне никогда не выигрывали «Норрис Трофи». 

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6 комментариев

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Кино Музыка
Что-то мы с защитниками притормозили.
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АРХАТ
Самая антироссийская награда - не брали и только 2 попадали в номинацию (Зубов и Константинов по разу).
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curdboy
Символично, что сразу за Хедманом, у которого 5 баллов))
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dosatuy
Надо как Карлсон фигачить голы и передачи забыв об обороне тогда и будет Норрис))
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АРХАТ
Ответ Кино Музыка
Что-то мы с защитниками притормозили.
Уже швейцарцы имеют её, а мы всё без
Как знать, может через 30 лет у Норгов или немцев будет Норрисмен, а у нас всё нет.
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Dimash Balatayev
Ответ АРХАТ
Уже швейцарцы имеют её, а мы всё без Как знать, может через 30 лет у Норгов или немцев будет Норрисмен, а у нас всё нет.
Зайдер в ближайшие 5-6 лет должен взять
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