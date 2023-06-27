4 российских вратаря получили голоса на «Везину». Генменеджеры клубов НХЛ назвали 8 кандидатов

4 российских вратаря получили голоса на «Везину», всего кандидатов было 8.

Обладатель приза определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов . Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Каждый из 32 менеджеров называл трех кандидатов, баллы считались по схеме 5-3-1.

Победителем стал вратарь « » (127 баллов, 22 первых места). Он опередил Илью Сорокина (« », 70 баллов, 3 первых места) и («Виннипег», 32 балла, 2 первых места).

Также были упомянуты Юусе Сарос («Нэшвилл», 24 балла, 2 первых места), Джейк Эттинджер («Даллас», 7 баллов), Андрей Василевский («Тампа», 5 баллов за 1 первое место), Александр Георгиев («Колорадо», 3 балла за 1 второе место) и прошлогодний обладатель приза Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 2 балла).

Таким образом, среди упомянутых 8 кандидатов доля россиян составила 50%.