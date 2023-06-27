4 российских вратаря получили голоса на «Везину». Генменеджеры клубов НХЛ назвали 8 кандидатов
4 российских вратаря получили голоса на «Везину», всего кандидатов было 8.
Обладатель приза определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.
Каждый из 32 менеджеров называл трех кандидатов, баллы считались по схеме 5-3-1.
Победителем стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк (127 баллов, 22 первых места). Он опередил Илью Сорокина («Айлендерс», 70 баллов, 3 первых места) и Коннора Хеллибака («Виннипег», 32 балла, 2 первых места).
Также были упомянуты Юусе Сарос («Нэшвилл», 24 балла, 2 первых места), Джейк Эттинджер («Даллас», 7 баллов), Андрей Василевский («Тампа», 5 баллов за 1 первое место), Александр Георгиев («Колорадо», 3 балла за 1 второе место) и прошлогодний обладатель приза Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 2 балла).
Таким образом, среди упомянутых 8 кандидатов доля россиян составила 50%.
Без сюрпризов и нетфликса)